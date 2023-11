Az Étkezz fenntarthatóan 1 hónapon át! - 50 kilométeres életmódváltó Klímaakcióról pénteken tartottak tájékoztatót sajtóuzsonna keretében. Bemutatkozott a szervező Szabad Terek, valamint a Kecskeméti Szatyor Közösség önkéntesei és termelői. A programnak a Szatyor Egyesület átadó pontja adott helyet, melyet egy évvel ezelőtt nyitottak meg a Műkertvárosban, a Gizella téren.

A sajtóuzsonnán Oláh Edit önkéntes köszöntötte a résztvevőket. A Kecskeméti Szatyor Közösség célja, hogy ellátási lánc hálózaton alapuló helyi termékek adás-vételét segítse. A velük kapcsolatban álló termelőket kapcsolják össze a lakossággal, elősegítve a friss és finom zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek és egyéb helyi termékek értékesítését. A bevásárló közösség egyre népszerűbb, a neten leadhatók a rendelések, és egy héten egyszer az átadó ponton átvehetők.

Fotó: Oláh Edit

Idén először csatlakoztak a Szabad Terek egy hónapon át futó Étkezz fenntarthatóan 1 hónapon át! - 50 kilométeres életmódváltó Klímaakciójához, másik hat város mellett.

Miklusicsák Alíz mutatta be a Szabad Terek országos hálózatot, amely olyan független kulturális tereket, és civil szervezeteket fog össze és támogat, amelyek helyet biztosítanak a párbeszédre az emberi alapértékekről, az európai alapjogokról és aktuális társadalmi ügyekről, illetve befogadó teret nyújtanak alternatív kulturális programok és a helyi civil közösségek számára.

Az 50 kilométeres életmódváltó kihíváshoz csatlakozó emberek azt vállalják, hogy a Klímaakció során olyan élelmiszereket vásárolnak, amelyeket 50 kilométeren belül termeltek meg vagy állítottak elő.

Ez azért jó, mert nem a fél világon átutaztatott élelmiszerek, hanem szezonális, termelői, lehetőleg vegyszer- és csomagolásmentes alapanyagok kerülnek az asztalukra – pontosabban a gyomrukba. Ezt az egészséges táplálkozást és fenntartható fogyasztást népszerűsítő kampányt nagykövetek is képviselik, akik bemutatják sikereiket, eredményeiket, nehézségeiket.

A kampányhoz magánemberek és munkahelyi, iskolai csoportok, civil közösségek, szervezetek is csatlakozhatnak a regisztrációs űrlap kitöltésével. Az akció már fut, de még lehet csatlakozni.

Pál Fanni és Oláh Edit

Fotó: Oláh Edit

A Kecskeméti Szatyor Egyesület sajtóuzsonnáján Pál Fanni helyi nagykövet is megosztotta tapasztalatait. Mivel ő már néhány éve a tanyai életmódot választotta, így egyébként is közel áll hozzá ez az életvitel, de még neki is okozott némi problémát egy-egy termék beszerzése. Érdemes belekezdeni, mert sok előnye van.

Végül elhangzott: a kampányban részt vevők bíznak abban, hogy november 15-e után sem marad abba az érdeklődés, hanem tovább folytatódik.