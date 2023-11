A fagyos időjárás ellenére sokan részt vettek a Jókai utcai faültetésen, ahol a volt szeméttelep mellett épült kerékpárúttal párhuzamosan ültették el a nyolcvan darab facsemetét. A Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesület tagjai huszonegy kislevelű hársfát ültetett, amit a tagok később gondozni is fognak. A hársfák árának felét az egyesületi tagok fizették, a másik felét a Halas és Környéke Méhészeti Egyesület finanszírozta – mondta el Mongyi Marianna egyesületi elnök.

Beszámolt arról is, hogy a Bóbita Óvoda és Bölcsőde Szilády Áron Utcai Óvodája is vásárolt egy hársfát, amit Szabó Kocsisné Ökrös Ildikó és Szabó-Kocsis Ádám Csanád, valamint Kissné Babály Bettina ültette el az óvodának. Elekné Szélpál Ildikó és Palásti Károly sem csak a Zöld-híd Egyesületet képviselte, hanem a KRK Szilády Áron Gimnáziumot is a faültetés során – tette hozzá.

Dózsa Tamás Károly, a Halas és Környéke Méhészeti Egyesület elnöke a kislányával közösen ültettek egy fát, mint mondta, fontos, hogy a gyerekek minél előbb megtanulják, hogy mennyire fontos a fák jelenléte az ökológiai körforgásban. A méhek beporzó tevékenységét is alapvetően befolyásolják a környezetünkben lévő fák – tette hozzá.

A Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület tagjai kislevelű hársfát és zselnicemeggy fát ültettek el, a szállítást, a komposztot és csemetefákat maguk hozták. – Igyekeztünk beporzó barát fasorral gazdagítani a várost a mostani faültetési szezonban. A későbbiekben további facsemetéket ültetünk még a Jókai utcának ezen a szakaszán a kerékpárt út mellett, valamint a Radnóti és a Kassa utca közti parkos területen is ültetünk facsemetéket – tájékoztatott Greguss Viktor, a Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület elnöke.