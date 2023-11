Tavasz a télben. Így is lehetne jellemezni a pénteken kezdődő és vasárnapig tartó XXXIV. Flora Virágkiállítást. A keceli rendezvényen kiemelt szerepet kap a tizenhetedik alkalommal megrendezendő országos fazekaskiállítás is, amely egyben vásár is ilyenkor, karácsony előtt.

A főrendező Kovács László, a kalocsai Fazekas Alkotóház alapítója. A népművészet mestere bizakodó. Mint nyilatkozta, a Covid-járvány előtt találkoztak az ország mesterei, mindenki várta a meghívást. A huszonkilenc mesterből csak egy mondta vissza a felkérést. A kiállításon mindenki a legszebb anyagait mutatja be. Előre meghatározott téma nincs. A huszonnyolc nagyon jó létszám, mert átlagban húsz, huszonöten szoktak eljönni Kecelre. Rajtuk kívül a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium diákjai is bemutatkoznak. A fiatalokat azért hívták meg, hogy a két generáció megismerhesse egymást egy kiállítótérben. Egy műhelyt is kialakítottak, ahol a hivatás fogásait is megtekinthetik az érdeklődők.

– Az idén szakmai értékelést nem végeznek a rendezők. A mesterségbeli szempontok a legfontosabb. Az alkotókra bíztuk ki és mit fog bemutatni – mondta Kovács László. A házigazdák Nyíregyházától Debrecenen, Tiszafüreden, Vönöckön, Alsópáhokon Budapesten át Magyarszombatfáig bezárólag sok helyről várják a kollégákat.

Hogy miért is jönnek el a fazekasok? Ennek ugyan magas a költsége, de Kecel városa, és a Magyar Művészeti Akadémia is támogatja a rendezvényt. Hogy mit lehet majd megtekinteni a kiállításon? Gyönyörű alkotásokat az alkotó mesterekkel együtt. A kiállítás egyben vásár is. A látogatók vevők is, akik nagyon szeretik az olyan kerámiákat, amelyek egyediek, amelyek szinte csak nekik készülnek. A mesterek, akik Kecelen találkoznak, a hivatásuk művészei. Egyedi darabjaik mindig gazdára találnak – mondta a mester.

Emellett a sütő-főző kerámiák, ahogy évszázadokkal ezelőtt, úgy a mai napig kelendőek. A kiállítás olyan szakmai találkozó is, ahol a fazekasok ellesik egymás szakmai fogásait is – hangsúlyozta Kovács László. Aki szép és jó terméket készít, évek alatt kialakítja maga körül a vevőkörét, az ebből jól megél bárhol az országban. Az utánpótlás egy fontos kérdés – mondta a mester. Az a szakiskola, amely most bemutatkozik, magas szinten adja át a szakmai tudást, hogy kineveljék a következő generációt.

Nagyon fontos szerepe van azoknak a diákoknak, akik ott tanulnak, ugyanis kevesen jelentkeznek az ilyen intézményekbe, mert rengeteget kell ahhoz tanulniuk, mire eljutnak egy magas szintre. Ma az a tapasztalat, hogy inkább a felnőtt generációból érdeklődnek többen a fazekashivatás iránt. A tanulási idő ugyanis 10–12 év. Mire kialakul a piac is, az 20–25 év kemény, kihívásokkal teli munkát jelent jelent – mondta Kovács László.

– Én mindig azt mondom a kollégáknak, hogy engedjenek be mindenkit a műhelyekbe, hogy lehetőségeket kapjanak. Mi ugyanis még olyanoktól kaptuk a tudást, akik a régi öregektől tanultak, azaz a mesterségbeli tudást továbbvisszük. Az úgynevezett Z generáción belül is vannak olyan adottságú és képességű szorgalmas gyerekek, akiket meg lehet találnunk. Akiknek az ősi és a legkorszerűbb tudást át tudjuk adni – mondta végül Kovács László fazekasmester.