Emlékeztetett, hogy háború van a közvetlen szomszédunkban, háború van a Közel-Keleten, délen pedig folyamatosan ostromolják a határainkat az illegális bevándorlók, ezért most is védenünk kell a határainkat, jobban, mint korábban. – Felértékelődött a rend és a biztonság szerepe, mindenki arra vágyik, hogy a saját családját biztonságban tudhassa. A kormány is szeretne minden magyar embert biztonságban tudni, és ebben számítanak a kadétokra is – mondta a köztársasági elnök, aki szerint hazaszerető emberekre van szükség, akik, ha úgy alakul, a hazájukat saját életük árán is megvédik.

Kun Szabó István vezérőrnagy, a Sándor-palota Honvédelmi Igazgatóság igazgatója kiemelte, hogy a jelenlegi háborús időszakban a béke megőrzéséhez erős és felkészült honvédségre van szükség. Kifejtette: a honvéd kadét program célja, hogy a honvédelmi nevelésen keresztül megtalálja azokat a fiatalokat, akik fontosnak érzik a honvédelem és a haza védelmének ügyét. – A jövő Magyarországa ugyanis a haza ügye iránt elkötelezett fiatalok kezében van – tette hozzá.

Papp Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója szerint az intézményben folyó magas szintű képzést bizonyítja, hogy a köztársasági elnök is jelenlétével tisztelte meg a fogadalmat tevő kadétokat. – A Dékáni-technikumban tartott első fogadalomtétel alkalmával Kiskunhalas ismét felkerült a magyar honvédség utánpótlásnevelő térképére, most biztonsággal mondható, hogy hogy ott vagyunk a térképen és az elsők között – mondta a főigazgató, aki szerint az elért kiváló tanulmány és versenyeredmények bizonyítják ezt.

