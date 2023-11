Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

90. születésnap

Kecskemétről Trungel Károlyné Kasza Irén ezzel a fényképpel szeretné köszönteni egykori munkatársát, Mészáros Istvánnét 90. születésnapján, jó egészséget és sok boldogságot kíván neki. Olvasónkat Ircsikének szólították a munkahelyén.

KTV-stáb

Kecskemétről Csordás Erzsébet egykoron az 1990-es években a Kecskeméti Televízió csapatát erősítette. A felvétel a csapat néhány tagjáról készült Géró György tanyáján. Olvasónk marketingesként dolgozott. A stábbal sokféle szakmába nyertek betekintést. A Házak Otthonok magazin műsor megálmodójaként az építőipartól a lakberendezésig széles skálát öleltek fel. A kollégákkal megörökítették három éven át a város nevezetes épületeinek történetét, építész, gépész szakemberek közreműködésével.

Katonazenekar

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy régi katonazenekar fotóját osztaná meg. 1943. április 19-én a Magyar Királyi 7. Honvéd Gyalogezred zenekarának egy része látható a képen, a frontról hazafelé Kotinowkánál, egy épület előtt. Bal oldalt a második Szeverényi István tizedes, trombitás, aki tavaly hunyt el, és Olvasónk barátja volt.

ONI-s pedagógusok

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna újabb fotóval elevenítené fel diákéveit az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézetből. A fénykép a pedagógusok egy csoportjáról készült az 1970-es években. Olvasónk 1973–78. között volt ONI-s diák.

Karácsony

Kecskemétről Szabics István egy régi karácsonyi emlékét idézné fel a nyolcvanas évekből. A felvételen kisfiával, a mindig vidám Zsoltikával látható. Szabics András Zsolt 1985-ben született.

Régi emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár ezzel a régi több évtizeddel ezelőtt fotóval szeretne kedveskedni az ágasegyházi nosztalgiázóknak. A képen háttérben a Galambosi csárda és a Balla tanya látható.