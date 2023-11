Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Harckocsizók

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes az 1943-es évbe kalauzolná el a nosztalgiázókat. A Magyar Királyi 3/II. Harckocsizó Zászlóaljat 1942. október 25-én telepítették Kecskemétre, a Szolnoki úti régi huszárlaktanyába. A zászlóalj parancsnoka Légrádi Elek őrnagy volt. A harckocsizók 1943 tavaszán Kecskemét főterén, az azóta már lebontott Katolikus bérház előtt sorakoztak fel, hogy részt vegyenek az adományozási ünnepségen.

ONI-s pedagógusok

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna újabb régi ONI-s fotót osztana meg. Az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézetben az akkori pedagógusok egy csoportját örökítette meg a felvétel az 1960-as évek második felében, vagy az 1970-es évek elején. Olvasónk sajnos nem tudja már mindenkinek a nevét. Látható többek között Pancz Eszter, Komonyi Ottilia, Magdi néni, talán Földesné Margit néni, talán Palkovicsné és Erzsike néni, Palkovics tanár úr, Sanyi bácsi, Balogh Gyula igazgató, Bartos Zoli bácsi, Péter bácsi, és egy tanár úr, aki sokszor sakkozott a fiúkkal.

Aranycsapat

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus nagy futball rajongó. Még ma is büszkén és féltve őrzi a Magyar Aranycsapat fényképét a gyűjteményében. Ez a csapat győzött nagy örömükre 1953. november 25-én az angol válogatott ellen Angliában, 6–3-ra. A sportvilág is dicsérte a válogatottunkat.

Iskolás emlék

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fényképpel kedveskedne az ágasi nosztalgiázóknak. Egy régi iskolás ünnepségen készült a felvétel, évtizedekkel ezelőtt. Olvasónk bízik benne, hogy többen magukra ismernek.

Gyerekek

Páhiról Andrássy Gyula egy régi felvételt mutatna be a családi albumból. A képen fiuk, Gyula és kis barátja, Molnár Feri látható, iskolából hazamenet több mint ötven évvel ezelőtt.

Testvére emlékére

Kecskemétről Kovács István költő testvérére emlékezne ezzel a régi fényképpel. Kovács Sándor Pál népi játékokat vezetett a Budai-várnál a mesterségek találkozóján. A játék neve kun kobakolás volt.