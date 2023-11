Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2003 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

ONI-találkozó

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna újabb ONI-s emlékét elevenítené fel a november 4-ei ONI-találkozó kapcsán. Az egykori kecskeméti Országos Nevelő Intézetben (ONI) lakott 1973–78. között, a 8-as tanulószobához tartozott. Nagyon sok szép emléket őriz az ott töltött évekről. Ez a felvétel 1977-ben készült.

Bajtársi találkozó

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy régi katonai fotót mutatna be. A 80 éve készült felvételen a M. Kir. 7. Honvéd Gyalogezred kecskeméti I. zászlóalj 2. század tartalékosai – a doni harcokat követően – bajtárai találkozón jöttek össze. Alul középen, fehér pantallóban Kovács Andor főhadnagy, századparancsnok ül karddal.

80 év

Kecskemétről Trungelné Kasza Irén ezzel a fotóval szeretné meglepni és egyben köszönteni nagybátyját, Kasza Ferencet a 80. születésnapja alkalmából. Bízik benne, hogy még sok-sok születésnapján felköszöntheti.

Iskolai ünnepség

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy régi kedves iskolai emlékét osztaná meg. A több évtizeddel ezelőtt készült fotón középen látható pedagógusként egy iskolai ünnepségen.

Szép emlék

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Beke Gizella esküvői fényképével emlékezne szeretett férjére, akit sajnos már 30 éve elvesztett. 1973. október 27-én kötöttek házasságot, éppen 50 éve. Szeretett emlékét ma is szívében őrzi Gizella és a két fiuk, Laci és Zoli.

50 év

Kerekegyházáról Berenténé Bosnyák Fanni nagyszüleit köszöntené a család nevében 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából. Héjjas József és Héjjas Józsefné 1973. november 3-án fogadtak örök hűséget. Két gyönyörű gyermekkel, öt unokával és két dédunokával büszkélkedhetnek, akiket nagyon szeretnek.

Kun népviseletben

Kecskemétről Kovács István József költő a bátyjára, Sándorra emlékezne ezzel a régi fotóval. 1968 nyarán Kunszentmiklóson, a folklór fesztiválon örökítette meg a testvéreket kun népviseletben. Sándor (balról) volt a fesztivál rendezője, a kunszentmiklósi kultúrház igazgatója.