Németh Szilárd kiemelte, hogy a kormány a magyarok érdekét kívánja képviselni, mindezt a magyar emberekkel együtt, ezért indított nemzeti konzultációt. Elmondta, hogy a június 9-én esedékes európai parlamenti választások történetének legfontosabbja lesz. Ugyanis egy háború dúl a szomszédunkban, ami sok szempontból érinti és befolyásolja hazánk életét. – Valamint az a fajta megszállása Európának, amit lassan egy évtizede tapasztalunk, példátlan. Mindig itt volt lappangva, de hogy részt vegyenek benne európai intézmények, aktívan részt vegyen Brüsszel a migránsok behívásában, utaztatásában, az példa nélküli. Arra sem volt példa, hogy egy a kontinensen zajló háborúban úgy vegyen részt Európa, hogy gazdasági-katonai válaszokat ad a szankciókkal, fegyverszállításokkal – fejtette ki a képviselő, majd hozzátette, hogy nem csak a migránsok veszélyeztetnek, hanem az LMBTQ brutális nyomása is.

– Olyan világot építenek ki, ami sem nem európai, sem nem nemzeti, sem pedig keresztény

– világított rá a következményekre Németh Szilárd, aki a korábbi évszázadokhoz hasonlította a mai kort, vagyis ahhoz hasonlóan fel akarják számolni Magyarország önállóságát, függetlenségét. – Egy hatalmas birodalomba akarnak bedarálni minket, aminek már egyáltalán semmi köze az eredeti alapszerződéshez, ami alapján csatlakoztunk az EU-hoz – mondta a kormánybiztos.

Németh Szilárd arról is beszélt, hogy olyan nemzetállami hatáskörhöz is hozzá akarnak nyúlni, mint az ország energiaellátása és energiabiztonsága, így természetesen a rezsicsökkentéshez is. – A jólét alapja a szabadság és a függetlenség. Ez ismét veszélyben van. Ha beolvadunk egy birodalomba, amit minden szempontból Brüsszelből irányítanak, akkor elveszik a hatásköröket, a kultúránkat, a nyelvünket. Ez a tét most – érvelt Németh Szilárd.

A kormánybiztos a nemzeti konzultációról elmondta, hogy az a kormány számára az emberek biztosítását, és felhatalmazását jelenti a szuverenitás megőrzéséért vívott küzdelemben, és kiemelte: ezért van szükség arra, hogy minél többen visszaküldjék a nemzeti konzultációs kérdőívet.

Karácsonyig minden magyar háztartásba kézbesítik a kérdőíveket, és január 10-ig lehet azokat visszaküldeni, a későbbiekben internetes kitöltésre is lesz lehetőség.