Papp Zoltán elmondta, hogy eddig két ügyelet működött párhuzamosan, a városi orvosi ügyelet és a mentőszolgálat, ami némi zavart okozott a rendszerben. Ez most egységesített szisztémában működik majd, és a gyermek és a felnőtt háziorvosi ügyeletet is érinti. A hagyományos háziorvosi ügyelet hétköznaponként 22 óráig lesz elérhető, szombaton és vasárnap 14 óráig. Utána úgynevezett sürgősségi ügyelet – ami egy új koncepció – lép életbe reggel 8 óráig. Ez a helyszíni, illetve az ügyeleti helyiségben nyújtott sürgősségi ellátásról szól, és mint Papp Zoltán fogalmazott, nem a torokfájós esetekről.

Az ügyelet egységes telefonszámon, a 1830-as hívószámon lesz elérhető, a hívás a mentésirányításhoz fut be. Az eset súlyosságától függően négy fokozatban dönt a mentésirányító. Az első tanácsadás azzal kapcsolatban, hogy mit tegyen a telefonáló egy nem súlyos esetben. Második fokozat, hogy a hozzátartozó hozza be az ügyeletre a beteget, illetve a beteg fáradjon be oda, ha képes rá. A harmadik, hogy ügyeleti kocsival kivonulnak a helyszínre és ellátják a beteget, majd a mentőorvos dönt a további teendőkről. Ha még súlyosabb az eset, egyből mentő megy ki. A sürgősségi ellátás során a mentőtiszt dönt arról, hogy az ellátás után beutalja-e a beteget a kórházba további kezelésre.

További részletek a Gong rádió műsorában hallhatók.