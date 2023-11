Már szombaton délelőtt elkezdődött a program, az Arany János Művelődési Központban, amikor is Gulyás László vándormuzsikus bábelőadását nézhették meg az érdeklődők. Délután pedig a néptáncosok léptek a színpadra. Elsőként az Erdélyből, pontosabban Szilágybagosról érkező Dörömbölő Néptáncegyüttes. Őket követte a Cegléd néptáncegyüttes. Kecskemétről három csoport is fellépett, mégpedig a Kunság Néptáncegyüttes, a Hírös Néptánc Tanoda Csutora csoportja és a Kurázsi Táncműhely. Lakiteleket a Kösöntyű néptánccsoport képviselte, Kiskunfélegyházát pedig a Padkaporos Táncegyüttes. A helyiek közül is három csoport mutatkozott be, a Kis-Tisza Néptánccsoport, a Kis-Tisza utánpótlás, valamint a Százszorszép Néptánccsoport. A fellépők sorát a Szeremlei Néptáncegyüttes zárta. Valamennyi szereplő csoport táncát nagy tapssal kísérte a szakértő közönség. A gála befejezéseként minden fellépő csoport ajándékot kapott Haránt Eszter intézményvezetőtől.

Ezzel azonban még nem ért véget a program. A csoportok megvacsoráztak, majd a Duna Művészegyüttes egy órás műsorát nézhették meg az érdeklődők. Természetesen őket is nagy tapssal jutalmazta a közönség. Táncgálát nem lehet úgy befejezni, hogy ne legyen táncház. Ezt már nem a nagyszínpadon, hanem az aulában bonyolították le, ahol a BEB zenekar húzta a talpalávalót. Az egész napos rendezvény házigazdája Gulyás László vándormuzsikus volt. Akik látták a produkciókat, azok hatalmas élménnyel lettek gazdagabbak.