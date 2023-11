Az ünnepségnek az új emeleti részen lévő új csoportszoba adott helyet. A beruházásra a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola két óvodája, a Szent Imre utcai és a Teleki utcai óvoda az épületek felújítására, korszerűsítésére összesen 650 millió forintot pályázati támogatást kapott. Ebből a Teleki utcai óvodára 340 millió jutott, melyet a nyár folyamán adtak át. A most felszentelt Szent Imre utcai óvodára 310 millió forintot fordítottak. Ezen támogatásból megvalósult az épület belső átalakítása, egy csoportszobát építettek, új vizesblokkokat, két öltözőszobát és egy fejlesztőszobát alakítottak ki.

Megtörtént a külső és belső nyílászárók cseréje, a csoportszobák bútorzatának és játékainak cseréje, konyhai és egyéb eszközök cseréje, illetve újak beszerzése, nem utolsósorban az udvari játékok cseréje, felújítása.

Folyamatban van továbbá a napelemrendszer kiépítése. A kivitelezést ezúttal is a lajosmizsei GOMÉP Kft. végezte.

Az ünnepségen Boricsné Józsa Ildikó óvodavezető köszöntötte elsőként a vendégeket, majd az ovisok Szent Imre herceg udvarát és lakóit idézték meg vidám kis műsorukkal.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár is gratulált a megszépült óvodához. Ennek kapcsán kifejtette, a kormány a katolikus egyházzal közösen most nagyon sok óvodát felújít és épít. Kecskeméten, a nyáron, szeptember elején és most is átadnak egy korszerűsített egyházi óvodát. Országosan – a kormány által támogatott – Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében 50 új óvoda épült és 70-et felújítottak, köztük az említett három kecskemétit is. Ezzel 14 ezerre nőtt a katolikus egyházi óvodai férőhelyek száma, és ebből 4000 új.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár

Fotó: Bús Csaba

Kecskemét város nevében Szemereyné Pataki Klaudia polgármester mondott beszédet. Mint édesanya idézte fel saját Szent Imre óvodás emlékeit, ugyanis 2007-től a nagyobb lánya itt volt óvodás. Ma már 18 éves, nagyon jó alapokat kapott, és ma már a jogi tanulmányait a katolikus Pázmány Péter Egyetemen folytatja. Az óvodában akkor is és most is nagyon jó szakmai munkát folytatnak, az óvoda igazi unikális kincs Kecskeméten. Nagyon népszerű a családok körében, öröm, hogy új csoportszobája épülhetett.