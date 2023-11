Hévízi János ügyvezető igazgató köszöntötte a megjelent partnereket. Kiemelte, hogy Bajához külön kötelék fűzi, hisz itt volt az első üzletük, ahol az Aktív Kft. 33 évvel ezelőtt elkezdte tevékenységét. A bajai üzletben az Aktív Kft. a rá jellemző kínálati palettával áll a vevők rendelkezésére, kohászati, valamint szerszámokkal és épületgépészeti termékekkel.

A nyár folyamán alakították ki a jelenlegi épületet. Az eseményen elhangzott, hogy a cég célja mindig is az volt, hogy a vevőik gyorsabb kiszolgálásban tudjanak részesülni. A fejlesztéssel közel 500 négyzetméter pluszfelületet tudtak kialakítani, összesen immár több mint 1100 négyzetméteren várják a partnereiket, vásárlóikat.

– A vevők maximális igényeinek kielégítése mellett arra is törekedtünk, hogy az itt dolgozó kollégák számára is kellemes legyen a munkavégzés, ennek megfelelően igyekeztünk úgy megépíteni ezt az objektumot, hogy az ő munkájukat is segítsük – fogalmazott Hévízi János az ünnepségen.

A fejlesztés lehetőséget biztosított arra, hogy több termékkel jelenjenek meg a piacon, a kialakításnak köszönhetően kohászati termékből mintegy 1300 féle árucikkel rendelkeznek, szerszámszerelvényből pedig közel 10 ezer árucikk található az áruházban. A fejlesztés során gépjárműveket is vásároltak a jobb áruellátás érdekében. Napelemrendszert telepítettek, hőszivattyús fűtést alakítottak ki az áruház teljes területén.

Hévízi János ügyvezető igazgató hangsúlyozta: összességében igyekeztek olyan létesítményt megépíteni, ami biztosítja azt, hogy a vevők jó érzéssel térjenek be vásárolni, illetve a kollégáik is örömmel menjenek be dolgozni.