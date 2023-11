Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy a múzeum Magyar Géniusz Program nyert forrást a második emeleti tér felújítására. Még 2021 legvégén írt ki a Nemzeti Kulturális Alap pályázatot vidéki muzeális intézmények számára. A három altéma közül a kecskeméti múzeum az állandó kiállítás megújítására pályázott, ami a képzőművészeti állantó tárlatot érinti. Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy a múzeumi pályázatokhoz képest igen nagy keretösszeggel írták ki, ami nagy lehetőséget jelent, különösen, hogy infrastrukturális fejlesztésre is lehetett pályázni. Az intézmény összesen 96 millió forintot nyert a pályázaton, amiből kilenc teremben, 300 négyzetméteren újul meg a kiállítás.

Cél volt, hogy mind arculatában, mind tartalmában újuljon meg a tárlat: a kor kihívásaira felelve egységes, modern látványvilággal, élményszerűbb tudásátadást biztosítanak.

A kiállítás anyaga a felújítás idejére átkerült a földszinti kiállítótermekbe, így továbbra is látogatható. A közbeszerzés lezajlott és elindultak a munkálatok, elsőként a légkondicionálás kiépítésével. Korábban nagy kihívást jelentett az emeleti termek megfelelő hőmérsékletének biztosítása, mert nyáron nagyon meleg, míg télen igen hideg volt, ami a látogató komfortérzet és a műtárgyak megóvása szempontjából is hátrányos volt. Tavaly az első emeletet klimatizálták, és most, a pályázat keretében került sor a második emeletre. A kültéri egységet daruval emelték be a teraszra, a beltéri egységeket pedig az álmennyezetbe építik, így nem zavarják majd a látogatói élményt.

Szabóné Bognár Anikó

Forrás: Gong Rádió

A második emelet új festést is kap, parkettacsiszolást végeznek, így megújult látogatótérben kap helyet az új kiállítás. A kiállítótermekben új tematikus egységeket is kialakítanak. A látogatókat egy kávéházi enteriőr fogadja majd, ami tükrözi a múzeum törekvését: a kiállítás legjelentősebb darabjainak bemutatása mellett szeretnék a látogatók elé tárni a 20. század eleji Kecskemét világát. Az előtérben kap majd helyet az interaktív múzeumpedagógia tér is, így téve érdekessé a családok számára a tárlatot. A termeken végighaladva Kecskeméti Művésztelep alkotóinak, Farkas István, Tóth Menyhért és Mednyánszky László munkásságát mutatják be, valamint a Nemes Marcell-féle anyag képezi a képzőművészeti gyűjtemény alapját.

Az igazgatóhelyettes kiemelte, hogy látványos fejlesztést jelent a lift beépítése. Eddig ugyanis nem volt felvonó az épületben, így nem lehetett akadálymentesen megközelíteni az emeletet. A kör alakú lift – ami tulajdonképpen egy üveghenger – a lépcsőházban kap helyet. A lifthez tartozó építési munkálatok, falazat megerősítése, illetve bontási munkák már zajlanak. A munkálatok miatt rövid bezárásra kell számítani karácsony előtt és a két ünnep között, de az igazgatóhelyettes hangsúlyozta, hogy nem terveznek hosszútávú zárva tartást.

Az új tárlat megnyitását jövő év kora nyarára tervezik, de addig is rengeteg program várja az érdeklődőket karácsony előtt, amiről az intézmény honlapján és közösségi oldalain tájékozódhat a közönség.