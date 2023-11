Mivel a törpeharcsa nagyon szapora, és invazív faj, nagy károkat tud okozni más hal fajok ikrájának elfogyasztásában, ezért is szükséges a lehalászása. Az elmúlt héten, november elején tették ki először a varsákat, hogy megnézzék, érdemes-e már megkezdeni a lehalászást. Csak egy pár sor varsát szedtek fel, és arra a következtetésre jutottak, hogy még várni kell a felszedéssel, mert még kevés hal volt a hálókban, és a vizet is túl melegnek találták. Az eltelt pár napban azonban hűlt a levegő hőmérséklete, és a varsák is hosszabb ideig voltak a vízben, ezért a szakemberek úgy gondolták, hogy meg lehet kezdeni a lehalászást. Dobos József tiszakécskei halász vezetésével tizenöt sort tettek le, több tíz méter távolságra egymástól. Egy-egy sorban tíz kifeszített varsát volt, amibe várták, hogy a törpeharcsák belemenjenek.

November 8-án kezdtek hozzá a varsák felszedéséhez. Ezt a munkát hárman végezték. Dobos József tiszakécskei halász, segítője Fodor Benedek és Popper József, a csónak kezelője, aki a helyi egyesület elnökségi tagja. Partra érés után Dobos József és Popper József maradt a csónakban, míg Fodor Benedek a halszállító kocsi platójára állt fel. A hallal megtöltött lukacsos ládákat – azért lukacsos, hogy a víz kifolyjon belőle – az Alpári Tisza Horgász Egyesület két tagja, Mizere Krisztián és Kása István vitték fel a halszállító autóhoz. Ez nem is volt olyan egyszerű feladata, mert az eső miatt a partszakasz csúszóssá vált. Ezért lépcsőt alakítottak ki, hogy könnyebb legyen a negyven kilós, hallal megtöltött ládákat felvinni. A ládákat Patai Ferenc, az egyesület tiszteletbeli elnöke számolta és végezte el a papírmunkát Dobos Józseffel.

A mostani, mintegy négyórás lehalászás eredménye kilenc mázsa húsz kiló törpeharcsa lett. A jelenlévők szerint ez első alkalommal nem is olyan rossz. A más fajta halakat természetesen visszadobták.

Legközelebb november 16-án szedik majd fel a varsákat. A lehalászást egészen december elejéig fogják folytatni, és reménykednek abban, hogy legalább annyit fognak lehalászni, mint az elmúlt évben.