Bács-Kiskun vármegyéből idén 173 fiatal nyújtott be sikeres pályázatot. 71-en a Kiválósági-díjra, 102-en pedig a Hősötös-díjra jelentkeztek. Az eredményes tanulóknak Török Zoltánné, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató területi igazgatója, és Zsuboriné Kovács Mária, a Bács-Kiskun vármegyei nevelőszülői hálózat szakmai vezetője adják pénteken át az elismeréseket. A rendezvény 9 óra 30 perckor kezdődik a Tabdi Művelődési házban.

Az ÁGOTA Közösség fontos feladatának tartja, hogy támogassa azokat a gyermekvédelmi gondoskodásában élő fiatalokat, akik sajátos élethelyzetükből kifolyólag hátrányból indulnak, ennek ellenére valamilyen területen mégis sikeresek, és példaértékű munkát végeznek.

Ennek jegyében három évvel ezelőtt írták ki először a Kiválósági-díjat azoknak a nevelőszülőknél vagy lakásotthonban élő, felső tagozatos és középiskolás gyermekeknek, akik legalább 4-es tanulmányi átlaggal rendelkeznek. A fiatalabbakra is gondoltak, a Hősötös-díjra alsó tagozatos diákok és azok a fiatalok pályázhattak, akik a 2022-2023-as tanévben bármely típusú alap- vagy középfokú oktatási, nevelési intézményben összegyűjtöttek legalább 100 darab 5-ös érdemjegyet, vagy annak megfelelő, e-naplóban, ellenőrzőben rögzített tanári értékelést. A pályázatok sikerességét mi sem mutatja jobban, mint hogy a tavalyi 577-nél idén közel 300-al több, összesen 864 sikeres pályázat érkezett be feladatvállalási területünk 13 vármegyéjéből. A Kiválósági-díjra 386 fiatal, a Hősötös-díjra pedig 478 gyermek jelentkezett. Bács-Kiskun vármegyéből összesen 173 fiatal nyújtott be sikeres pályázatot. Az ünnepség hangulatát a szolgáltató gondoskodásában élő gyermekek előadása színesíti majd, akik verssel, hangszeres és táncos előadással készültek. Bács-Kiskun vármegyei díjazottjaink közül pedig egy gyermek motivációs beszédet mond majd.