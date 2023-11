A Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi Városmenedzser Kft. közös tudomány napi rendezvényén az irodalom és a történelem kapta a fő hangsúlyt. Erhardt Györgyi, a könyvtár vezetőjének bevezetője után Gáspár Ferenc, József Attila díjas író „Miért népszerűek a modern történelmi regények?” címmel beszélt a kortárs regény irodalomról. Igyekezett felvázolni, hogy mi a különbség egy novella, regény, illetve egy történelmi regény között. Külön kiemelte a kecskeméti Bán Mór írói tevékenységét, történelmi témájú írásaira. Felhívta a figyelmet arra, hogy számos történelmi alak, esemény pont a regények révén tárul a nagy közönség elé. Hogy mennyire népszerűek a történelmi regények, azt jól mutatja szerinte a Budapest regény című könyv sikere, ami pár hete jelent meg, de már az utánnyomás is elfogyott.

Végső István történész az elfeledett kiskunhalasi írókról, költőkről tartott előadást, olyan 1945 előtti irodalommal foglalkozó személyek életét, munkásságát mutatta be, akik Kiskunhalashoz kötődtek, és alkottak. Összesen 26 ilyen személy tevékenysége tárulhatott a hallgatóság elé. Bakos József, Fehér Tibor, Józsa Antal, Rohoska Árpád igencsak kevéssé ismertek még a helytörténet iránt érdeklődők körében is. Persze Szász Károly, Sz. Csorba Tibor, Baksay Sándor, Zalai Szalay László munkássága országosan is nagy jelentőségű, de sok az elfeledett szépirodalmi területen tevékenykedő személy is – emelte ki a történész, aki rájuk emlékezett előadásával.