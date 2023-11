Életre szóló élményekkel tértek haza a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola felső tagozatos diákjai a múlt heti Lakiteleki Filmszemléről. Nem csak a különdíjnak örültek, hanem a rangos szakmai zsűri véleményének és útmutatásainak is. Mint mondták, a következő filmjüket már az ott hallott tanácsok szellemében készítik el.

A Kiskun Művészeti Alapiskola fotó- és film tanszaka négy éve működik a Darvas Általános Iskola berkein belül. Sántáné Beke Anikó vezetésével hetente egy alkalommal, szerda délutánonként tartanak klubfoglalkozást, ahol a felső tagozatos diákok betekintést nyerhetnek a fotózás és a filmezés különleges világába. Megismerhetik a fényképezőgép működését, megtanulnak fotózni, járják a várost, erdőket, parkokat és keresik a jobbnál-jobb fotós témákat.

A Lakiteleki Filmszemlére készített filmjüket is egy ilyen városi séta ihlette.

Mivel a helyi értékeket kellet bemutatni, nem volt kérdés számukra, hogy Félegyháza két legismertebb személyéről, Petőfi Sándorról és Móra Ferencről szól majd a filmjük. A három perces filmben nem csak alkotóként, de szereplőként is részt vesznek a diákok. A jeleneteket többször elpróbálták, mire azt véglegesen rögzítették. Az elkészült nyersanyagot a tanárnő, Sántáné Beke Anikó vágta össze és feliratozta.

Arról is büszkén számoltak be, hogy nem ez volt az első különdíjuk. Tavasszal, egy másik pályázat keretében Petőfi Sándorról készítettek filmet a Petőfi Emlékév kapcsán. A Neumann János Egyetem által meghirdetett pályázaton szintén különdíjat nyertek.

Elmondták, jövőre is biztosan forgatnak filmet a Lakiteleki Filmszemlére.

A klubvezető fontosnak tartja, hogy legyenek céljaik, legyen mire készülni, a másokkal való megmérettetésből ugyanis sokat tanulhatnak a gyerekek

– mesélték. Azt is elmondták, hogy a tanév során készült képeikből rendszeresen rendeznek kiállítást az iskolában és a helyi művelődési központban is minden tanév végén bemutatkoznak a nagyközönség előtt. Nemrég az Országos Diákfotó Kiállításon is bemutatkoztak. A Budai Várban megrendezett tárlaton több fotójukat is kiállították. A meghirdetett – érzelem, életünk a víz és a fekete-fehér – témakörökben tíz-tíz fotót küldtek be. Érzelem témában készült fotójukkal első helyezést értek el – részletezte Sántáné Beke Anikó, akiről megtudtuk, hogy Kecskemétről jár át Félegyházára a fotóklubba tanítani. Mellette a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban rajz-technika tantárgyakat tanít. A fotózással ő is gyerekként az iskolai fotós szakkörben kötött életre szóló barátságot. Úgy véli, a fotózás olyan kifejezési eszköz, amiben igazán ki tudnak bontakoznia mai gyerekek, akiknek szinte mindig a kezükben van az okostelefon, amit nagyon sok hasznos dologra – mint a fotózás vagy a filmezés – is lehet használni. A fotóklubban szeretnék ezt az eszközt is minél jobban kiaknázni.

Nekem Félegyháza jelent mindent...

A film első jelenete a Petőfi Emlékháztól álomképszerűen indul és mintegy álom folytatódik tovább. Minden spontán alakul, mindenki az emlékeit próbálja felidézni és elmondani egymásnak. A Petőfi Emlékháztól a Hattyúházhoz sétálnak a gyerekek, az őszi nap sugarai bejárják a teret, a gyerekeket megérinti a Szülőföld iránt érzett szeretet, megértik a Szülőföld fontosságát. A hattyú, egy misztikus madár, ami elválaszthatatlan a várostól és az itt élő emberektől, így ők is kötődnek hozzá. Felkeresik a Petőfi-szobrot, körbejárják, fotókat készítenek az író, költő és hős forradalmár szobráról, majd felkeresik Móra Ferenc Emlékházát. Játékosan felelevenítik a Móra Ferencről elnevezett épületeket, tereket Félegyházán. Megérzik, hogy szeretnek itt élni és mit jelent nekik ez a város. Útjuk során megsimogatják Félegyháza – Káposzta néven ismertté vált – csobogóját. Ekkor érzik meg igazán, mi is köti őket ehhez a városhoz – olvasható a film ajánlójában.