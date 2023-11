A konduktor kiemelte azt is, ha ünnepelünk, nem szabad elfeledkezni azokról, akik lehetővé tették azt, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek. Meg kell köszönni a szülőknek, a családoknak, akik támaszként ott vannak az ember mögött. − És igen, ünnepelni kell azokat a fejlesztésben résztvevő kollégákat, akik szükség esetén biztosítják a szakmai hátteret. Itt vagyunk most a Bajai EGYMI-ben, ahol sok fejlesztési területen dolgozó kollégával találkozhatnak, például gyógypedagógusokkal, tiflopedagógussal, aki a vakok és gyengén látókkal foglalkozik, szurdo-pedagógussal, aki a nagyot hallókat fejleszti, logopédusokkel, beszédfejlesztőkkel, gyógytestnevelőkkel, velünk, konduktorokkal, akik a központi idegrendszeri sérültek konduktív pedagógiai fejlesztését végezzük. Még nagyon sok szakember van, aki itt támogatja, segíti a tanulókat, neveli, oktatja őket. Nem mindenki volt koraszülött, de az itt lévő gyerekek közül sokan, mint ahogy a plakátokon is látszott. Különösen a fejlesztő-nevelő iskolában. A többségi iskolában is találkozhatunk az Utazó Hálózat szakembereivel, mert bizonyos speciális nevelési igényű gyerekeket a különböző intézményekben ellátják − mondta hírportálunknak Csubákné Besesek Andrea konduktor, aki a korábbi években is aktívan részt vett a városi rendezvényeken.

Ő a koraszülöttek világnapi intézményi séta ötletgazdája, aki kollégáival együtt szervezte a csütörtöki eseményt.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.