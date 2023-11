Kolbásztöltő versenyt szervezett a Smaragd SM Egyesület és a Kecskeméti Jóléti Egyesület november 25-én a kecskeméti Glória Rendezvényházban. A rendezvény fő célja az érzékenyítés, a közösség kovácsolás és a szórakozás volt. A rendezvényen főszerepet játszott a sokszínűség, ezért a nyolc induló csapat is más-más közegből származó tagokból állt. Versenyeztek polgárőrök, de a sclerosis multiplex betegségben szenvedők is bebizonyították, hogy hajtja őket a versenyszellem. A nem mindennapi csapatversenyre érkeztek Gyulából, Hatvanból, Kishunhalasról és Kecskemétről is.

A részletekről az esemény két fő szervezőjét: Kalló Juliannát, az SM egyesület elnökét és Nyikora Péternét, a BMSME Egyesület elnökét kérdeztük. Mindkét szervező hangsúlyozta, hogy legfőbb céljuk az előítéletek leküzdése, ugyanakkor azt érzik, teljesen megszűntetni nem lehet.

– Nagyon érdekes, hogy amikor megszületnek a kisgyerekek, addig mindenki magyarnak születik...aztán bekerül az első közösségbe és akkor már előjönnek az előítéletek.

– osztotta meg gondolatait Kalló Julianna

– Azt tűztük ki célul, hogy az értelmi sérült, és a fogyatékossággal élő embereket integráljuk az épek világába.

– mondta Nyikora Péterné, a BMSME Egyesület elnöke

Ugyanakkor hozzátette, hogy nem csak elvárják, hogy befogadják őket az egyezségesek közé, hanem tesznek is azért, hogy kiérdemeljék az egyenrangú bánásmódót.

Minden csapat három kilogramm hússal dolgozott, a versenyzők pedig saját ízlésüknek megfelelően ízesítették a kolbászokat. A győztes csapatok különböző finomságokkal gazdagodhattak, és természetesen a közös nyeremény egy finom, saját kezűleg készített ebéd volt. Bár versenyre érkeztek a csapatok, a legnagyobb nyeremény számukra mégis a csapatban dolgozás és a pozitív visszacsatolás volt.