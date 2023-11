Király Viktor énekes és DR BRS, azaz a platinalemezes producer Doktor Béres már korábban is dolgozott együtt, ennek két gyümölcse a Tűzvarázsló és a Models, most pedig megérkezett az Orsis. Ez utóbbi is feldolgozás, az 1997-es Tunyogi Orsi Jött egy felhő című dal.

A Gong Rádióban elmondták: ismét nagyon élvezték a közös munkát, egy újabb régi ikonikus dalhoz nyúltak. Sokan dolgoztak rajta, de nagyon jó lett. S hogy miért pont ezt a dalt választották? A válasz egyszerű: mert benne van a 90-es évek házibuli dalainak TOP 3-as listájában.

A dalt először DR BRS a Szerencsejáték Zrt. buliján a Szoborparkban adta elő 50 ezer ember előtt. A dalhoz a videóklip is gyorsan elkészült, a koncertfelvételből hozták össze.

Viktor megjegyezte: egy merész lépést tettek. Nem a megszokott módon dolgozták fel a dalt, hogy új szöveg, de régi refrén, vagy régi szöveg, régi refrén, hanem egy teljesen új dalt írtak a meglévő motívumra, a végét pedig megtartották hozzá.

Király Viktor és DR BRS közös barátságukról is mesélt. Mindketten 1984-esek. Kb. 20 éve DR BRS rendezett egy bulit, ahol Viktor még ikertestvérével, a Twinz együttessel lépett fel. Nagyon szeretnek együtt alkotni, egyforma az értékrendjük.

DR BRS elárulta: hogyan fogadta Tunyogi Orsi az új dalukat. Mint kiderült: vele nem egyeztettek, mivel Dorozsmai Péter volt a dal szerzője. Ő pedig jól fogadta az ötletet.

Valójában ez a dal ötlet nem új keletű, már rég a tarsolyban volt. Nem pár hónap alatt dobták össze. DR BRS Dorozsmai Péternek még egy korábbi Sztárban Sztár felvételénél mutatta be, aki zöld utat is adott hozzá.

E témánál maradva a két zenész a műsorban nosztalgiázni kezdett a celeb tévés műsorok kapcsán.

A két zenész mesélt a terveikről is. Király Viktor zenei pályafutása 15 évvel ezelőtt indult, amikor megnyerte a Megasztár tehetségkutatót. A jubileum alkalmából november 25-én koncertet ad, ahol az elmúlt másfél évtized dalait, emlékeit eleveníti fel, több meglepetés vendéggel.

Decemberben nagyon sok fellépése lesz. A karácsony fontos számára, de vélhetően idén is mindent az utolsó pillanatban szerez majd be.

DR BRS szintén nagyon szereti az ünnepeket, de decemberben neki is rekordszámú fellépése lesz, de konkrétan az ünnepeket a családjával tölti.

A jövő évben szeretne új albumot kiadni, és szívesen kipróbálná magát új zenei stílusban is. Hosszú távon pedig még nem mondott le róla, hogy egyszer karácsonyi albumot is létrehozzon.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.