Nagy Czirok László életműve is a vármegyei értéktárba került: Ő az 1950-es évek elejétől volt a kiskunhalasi Thorma János Múzeum igazgatója, később munkatársa. Megkerülhetetlen a halasi néprajzi gyűjtése, könyvei a mai napig szakirodalomként használatosak. Jászszentlászlón 2014 óta létezik a „Szomszédoló Hagyományápoló Dramatikus Játékdélelőtt”, hétfő óta ez a szellemi termék is bekerült a vármegyei értéktárba. A foglalkozások során az óvodások olyan népi hagyományokat élnek át, játszanak el, mint például a húsvéti locsolkodás, a lucázás, a pünkösdikirály-választás, vagy a Gergely-járás.

2002-ben kezdődött a Magyar Ásványvíz Kft. sikertörténete, amikor a San Benedetto Primavera ásványvízhez alacsony ásványianyag tartalmú vízlelőhelyet keresett, amelyet Lajosmizse határában meg is talált. Mostantól a cég vármegyei értéktárban lévőnek vallhatja magát. 1888-ban építették meg az érsekcsanádi gátőrházat, tíz évvel később pedig a szivattyútelepet. Hétfő óta e két vízügyi műtárgy és környezete is része a vármegyei értéktárnak. A ma is álló fülöpszállási református templomot 1797. november 1-én szentelték fel, most ez is bekerült a vármegyei értéktárba csakúgy, mint a minden év szeptember első hétvégéjén megrendezett Tiszakécskei Pálinkaünnep.