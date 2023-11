Az ősz egyik legrangosabb vármegyei szintű kulturális eseményén, a kecskeméti Four Points by Sheratonban megrendezésre kerülő vármegyei Prima díjátadó gálán adják át a kiemelkedő erkölcsi elismerést képviselő díjakat. 2023 a megújulás éve a vármegyei Prima díjak történetében, hiszen idéntől Boldi kisplasztikája, az Égre törő íjászt megformázó alkotással térhetnek haza a győztesek. Az íját a magasba emelő íjász alakja a teljesítmény és a tehetség szárnyalását jelképezi, amely üzenet összhangban áll a Prima díj alapgondolatával és kifejezi a felfelé törekvés vágyát. Emellett a plasztika sorszámmal ellátott, önmagában is mutatós és elegáns, bronzból készült alkotás, melynek anyagi értéke mintegy fél millió forintot képvisel.

A gálaest meghívottjai közt szerepelnek a vármegye legnagyobb vállalatainak vezetői, azok a kis- és középvállalkozások képviselői, akik támogatásából létrejöhetett ez a rangos elismerés. Jelen lesznek még a Bács-Kiskun vármegyében működő szervezetek vezetői, vezető tisztségviselői és természetesen a 10 kategória győztese, azaz a Prima díj jelöltek.

A meghívott vendégek egy izgalmakkal teli, színvonalas műsorszámokkal színesített gálára számíthatnak, melyen a megnyitó beszédet az est házigazdája, Weninger Richárd, a VOSZ Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének elnöke fogja tartani.

A vállalkozói összefogásból megszületett rangos Prima díjak küldetése, hogy általuk a tudomány, a kultúra és a sport valamely területén jelentős eredményt elérő személyek méltó kitüntetésben részesüljenek. A 19 éve alapított díjak vármegyei elismertségét és népszerűségét igazolja, hogy a jelöltekre több, mint 41 000 szavazat érkezett idén a közönség részéről. Ma este az is kiderül, hogy melyikük kapta a legtöbb voksot, amellyel Prima Közönségdíjat érdemel!

Ugyancsak ezen az estén kerülnek majd megemlítésre és átadásra a vármegyei Év vállalkozója díjak, valamint a Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért járó elismerés is.