– Erre az alkalomra idén is az oltárra helyeztük Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) míves ereklyetartójában Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéjét is, egészen közel hozva őt a ma emberéhez. Ennek a kedves magyar szentnek a személye és életpéldája több mint 800 éve csodálattal tölti el a keresztény embert; nem is akarunk megfeledkezni róla, a kalocsai Szent István király templomban is őrizzük a hozzá kapcsolódó kenyérszentelést, amiből a rászorulóknak is juttattunk. A november 19-re eső vasárnap perselyadományait pedig a Katolikus Karitasz javára gyűjtöttük – tájékoztatta hírportálunkat dr. Mészáros István kanonok, címzetes prépost, a templom igazgatója.

István atya felidézte, hogy Ferenc pápa idén április 29-én a fővárosban, a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban arra buzdította a magyarokat, hogy mindig a szeretet nyelvén beszéljenek, Árpád-házi Szent Erzsébet példája szerint. Mint az atya elmondta: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is körlevelet intézett a hívek felé Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. A körlevélbe foglalt felhívás jegyében a katolikus intézményrendszer, a Karitász és a Szeretetszolgálat számos szervezete Szent Erzsébet példáját is követve jellemzően csendben, sokszor különösebb sajtóvisszhang nélkül, mégis konkrétan végzi a rábízott feladatot.