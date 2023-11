Először 1991-ben tartották meg a világnapot, azóta népszerűsége folyamatosan nő, és ma már több mint 350 millió embert kapcsol össze a világon, köztük az egészségügyi ellátás szakembereit, ápolókat, cukorbetegeket és a társadalom valamennyi tagját – közölte a Magyar Diabetes Társaság.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Először dr. Móczár Csaba háziorvos, belgyógyász szakorvos előadása válaszolt arra a kérdésre, hogy „Hogyan éljünk jól a cukorbetegséggel?”. Olyan apróságokra hívta fel a figyelmet, amelyeket betartva a cukorbetegséggel küzdők mindennapi élete is csaknem olyan lehet, mint az egészségeseké. Azt is hangsúlyozta, hogy a cukormentes diéta alatt sem kell lemondani a finomságokról és az édes élményekről, hiszen ma már számos cukormentes édesség található a boltok polcain. A betegséggel küzdők életében nélkülözhetetlen a rendszeres testmozgás is. dr. Móczár Csaba elárulta, hogy heti minimum 150 perc javaslott, viszont mindenképpen olyan sportot válasszanak az érintettek, amit szeretnek csinálni. Lehet sétálás, biciklizés, vagy akár jóga is, amiket könnyedén be lehet építeni a mindennapokba.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

A második előadás a kismamákat és a leendő kismamákat célozta meg, ugyanis dr. Dankó István szülész-nőgyógyász szakorvos segített a résztvevőknek kiigazodni a GDM (Terhességi Cukorbetegség) területén. Hangsúlyozta, hogy 1980 óta a várandósan cukorbetegek száma megduplázódott. A folyamatban közrejátszanak a mindennapi tevékenységeink, és a káros táplálkozási szokásaink is. A túlsúly köztudottan megnehezíti a teherbeesés esélyét, viszont a várandósság alatt is okozhat komplikációkat: például a cukorbetegséget.

Fotó: Orosz Fanni Flóra

Végül Braunitzer Ferencné dietetikus tért ki a helyes táplálkozás fortélyaira. A cukorbetegség kordában tartásának első és elengedhetetlen lépése a megfelelő diéta betartása. Nem csak az fontos, hogy mit, de az is, hogy mennyit és mikor viszünk be a szervezetünkbe – hangsúlyozta a dietetikus.