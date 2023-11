Arra emlékeztek, hogy Barta András misszionárius, a missziós társaság munkatársa és felesége pontosan 25 évvel ezelőtt kezdték el a gyerekek közötti missziót. Barta András, aki egyben a Kecskeméti Református Egyházközség Széchenyivárosi Közösségének a tagja elmondta, hogy munkájukat 1998-ban kezdték el Kárpátalján. Közel 20 évig szolgáltak ott. 2016-ban költöztek Kecskemétre és szinte azonnal a Kecskeméti Református Gyülekezet teljes jogú és szorgalmas tagjaivá váltak. A gyerekek közötti missziójukat itt is folytatni kezdték. Küldetésüknek érzik többek között a magyar keresztyén egyházak és gyülekezetek támogatását a gyermekmissziói munka építésében.

Néha az emlékeimben merengve eszembe jut a csodák sokasága, amelyet átéltünk feleségemmel az elmúlt időszakban – mondta Barta András. Hozzátette: ezek a csodák mind arra emlékeztetnek, hogy mindvégig hűségesen előttünk járt a mi Urunk, csodás dolgokat láttatott meg, és vezetett több alkalommal úttalan utakon, hogy sokaknak utat készítsünk. Barta András hangsúlyozta: minden esetben nagy kihívás olyan feladatba beállni, amely kihívásokkal terhelt, viszont az Úr nem angyalokat akar használni – bár megtehetné, és valljuk be, néha jobban járna vele – hanem minket, embereket. Örülünk, hogy ezt a nemes szolgálatot nem egyedül végeztük, hanem mellettünk álltak és állnak most is a barátaink. A megemlékezés mellett előre is tekintettek, ugyanis felkészítő alkalmat is tartottak a karácsonyi klubokra, melyek a Karácsony Együtt projekt keretén belül fognak megvalósulni idén. Az elmúlt év decemberében 3 online és 16 jelenléti Tanítói Műhely 160 résztvevője ment el iskolákba, szomszédokhoz, művelődési házakba, gyülekezeti alkalmakra, hogy elmondja az örömüzenetet – tájékoztatott a misszionárius. Mint mondta, mintegy 5500 gyermek hallhatta ebben a projektben az evangéliumot Magyarországon. Ebben az évben szeretnének még több iskolába és intézménybe eljutni, hogy megismertessék a gyerekekkel a karácsony valódi üzenetét.