A napokban megtartott kecskeméti Suska köri találkozó tapasztalatait Ádám Péterné, a kör vezetője osztotta meg hírportálunkkal. – Idén már nyolcadik alkalommal találkoztunk, a suska-köri találkozónknak ismét a Széchenyivárosi Közösségi ház adott helyet. Újabb két fő csatlakozott, így már 31 tagot számlál a közösségünk. Volt olyan érdeklődő is, aki azért jött, hogy tapasztalatot szerezzen, mert ő is alapítani szeretne suska kört. Úgy tűnik, hogy a közeljövőben több városban is készülődnek suska kört létrehozni. Ez jó, mert így többen megismerik a kör működését és ez magával hozhatja a tagok létszámának növekedését. Minél nagyobb a taglétszám, annál nagyobb a kereslet és a kínálat – osztotta meg tapasztalatait és véleményét Ádám Péterné.

A suska egy pénzhelyettesítő, mely infláció- és kamatmentes. A suska kör egy cserebere kör, mely a tagok bizalmára épül. Itt pénz nélkül bárki hozzájuthat a számára hasznos dolgokhoz. A kínálat most is sokszínű volt, legújabb termékek között voltak karácsonyi terítők, karácsonyi edényfogó kesztyűk, karácsonyi kötények, öltöztető zsákok, óvodászsákok – az egyik új tagjuk jóvoltából, aki saját maga által varrt portékákat kínálta. Emellett gazdára találtak házi készítésű lekvárok paprikakrémek, kínáltak még füstölőt, könyvet, illatszereket, ruhákat, könyveket, szappant is.

Ádámné végül hozzátette: olyan tagok csatlakozását is nagy örömmel vennék, aki diót, saját termelésű zöldséget vagy házi készítésű terméket tudna cserére felkínálni.

Legközelebb december 11-én, hétfőn 16-18 óráig lesz a suska köri találkozó Kecskeméten, a Széchenyivárosi Közösségi házban.