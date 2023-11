Önzetlenség 1 órája

Jótékonyság: idén állíthatnak össze karácsonyi cipősdobozokat a bajaiak

A hátrányos helyzetű gyermekeknek gyűjt idén is a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Készítsen Ön is cipősdoboz ajándékot, és varázsoljon vele mosolyt rászoruló gyermekek arcára idén is − szól a felhívás.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A szervezők arra kérnek mindenkit, keressen egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt, ezután döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánja ajándékát, és a cipősdobozt töltse meg ajándékokkal. A cipősdobozba bármit kerülhet, aminek egy gyerkőc örülhet. Ez életkortól és nemtől függően sok minden lehet. A doboz tartalmazhat: mesekönyvet és ifjúsági könyveket, színezőt, játékot, édességet, íróeszközt és egyéb iskolai felszereléseket. A nagyobbaknak higiéniai felszereléseket, dezodort, tusfürdőt, sampont, fogkefét, fogkrémet, fésűt, kézkrémet is ajándékozhatunk. Kedves lehet még egy képeslap, néhány személyes üdvözlő sorral, jókívánsággal. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy a dobozba ne kerüljenek agresszivitásra késztető képek, játékok: játékpisztoly, kés, pc-játékok, konzervek, romlandó ételek, gyümölcsök, alkohol, törékeny tárgyak gyógyszerek, elnyűtt ruhaneműk. Az elkészített ajándékot színes csomagolópapírba kell becsomagolni, lehetőleg külön a tetejét és külön az alját, majd szalaggal kell átkötni, leragasztani azonban nem szabad. Így nem nyílik ki szállítás során, viszont könnyen kinyitható és visszazárható az elengedhetetlen biztonsági átnézések elvégzésekor. A dobozra jól láthatóan fel kell írni, hogy milyen korosztályú lánynak vagy fiúnak készítettük az ajándékot. Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 13., szerdáig juttathatja el mindenki a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz (Baja, Szabadság u. 32.), a városházára (Baja, Szentháromság tér 1.), a bajai Tourinform Irodába (Baja, Szentháromság tér 11.) vagy a Turisztikai Központba (Baja, Petőfi-sziget) hétköznaponként 8 és 16 óra között. Az összegyűjtött cipősdoboz-ajándékokat ünnepélyes keretek között fogják átadni a helyi nélkülöző családoknak, gyerekeknek még az ünnepek előtt.

