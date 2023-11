Mikor Tóth Tibor polgármester először említette, hogy Csengelére látogat, egy napig a községben vendégeskedik – már másodszor – a Nyugdíjas Polgármesterek Klubja, nem akartam hinni a fülemnek. A Bács-Kiskun vármegyében 2007-ben alapított, most közel 40 tagú NYUPOK létezéséről kedden meggyőződhettem, az ötletgazda-alapító az egykori soltvadkerti, 2018-ban elhunyt városvezető, Berkecz László volt. Egyszer azt találta mondani, a rövidítés jelenthetne Nyúzott Polgármesterek Klubját is – írja a delmagyar.hu.

Nyitány

A faluház nagytermében gyülekeztek a polgármesterek, a klubnak két Csongrád-Csanád vármegyei érintettje van, a Csengelét 20 évig vezető házigazda Sánta Ferenc és a Kisteleket tanácselnökként és polgármesterként 27 esztendeig vezető Ott József, 4, illetve 5 éve tagok. Sánta Ferenc köszöntője után Tóth Tibor szólt a községről, bemutatva például az utóbbi évek fejlesztéseit – autópálya csomópont, tornaterem, sportöltöző –, amiket a legutóbbi, az első vizitnél még nem láthattak.

Csengele jó település, szorgalmasak az emberek, csodát művelnek a homoktalajon. Fejlődésünk a tartalékoknak is köszönhetően, úgy gondolom, hogy biztosított, és arra törekszünk, hogy a lakosok úgy érezzék, jó itt élni. Ebben korábban jelentős szerepet játszott tisztelt elődöm, Sánta Ferenc, akivel sokáig jegyzőként dolgozhattam együtt – mondta Tóth Tibor.

Adminisztráció

Neked még most is szóvivőd van? – jött a zrikálás, amikor a Papp József elnök – 32 évig vezette Jászszentlászlót – által levezényelt adategyeztetésnél nem a kérdezett válaszolt. A NYUPOK aktív szervezet: évente négy-öt összejövetelt tartanak – a csengelei az idei negyedik, egyben utolsó volt –, ezek között rendszeresen szerepelnek kirándulások. Bejárták már a történelmi Magyarország jelenleg határon túli területeit, voltak a fővárosban, eljutottak többek között Miskolcra, Szilvásváradra és átugrottak Kassára is – tudtuk meg Kiss Károlytól, Kiskunmajsa volt polgármesterétől. Jutott idő erről csevegni, mert az adminisztráció elhúzódott, a türelmetlenebbek „javaslattal” éltek: – Számítógépet az elnöknek! Természetesen senki sem sértődött meg, ezek a cinkes bekiabálások fokozták az egyébként sem szomorú hangulatot.

Séta és ebéd

Jászszentlászlónak és Csengelének jó a kapcsolata, így kerültem „képbe” a Nyugdíjas Polgármesterek Klubjánál, mintegy 5 éve vagyok tag. Jó ez a közösség



– árulta el Ott József a csoportkép utáni séta közben. Az első állomás az 572 millió forintos beruházás, a tavaly október elején átadott tornaterem volt, majd a polgármesteri hivatal előtt elhaladva következett a 22 éve épült templom. Végül jöhetett a finom ebéd, a húsleves, a sültes tál és a rétes.