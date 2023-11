A gazdag szakmai program keretében a Magyar Akvakultúra és Halászíti Kutató Központ (MATE-HAKI) telephelyére látogattak, ahol betekintést nyertek a haltenyésztés és génmegőrzés technikai feladataiba. A résztvevők megtekintették azt a körtöltéses halastórendszert, ahol többek között a hazai génmegőrzés zajlik. Részesei lehettek egy őszi lehalászásnak is. A Szarvas-Fish kft. telephelyén az intenzív afrikai harcsa nevelését tanulmányozhatták ivadékneveléstől a piacon való értékesítésig.

A növénytermesztés vízigényének hatékony kiszolgálásához használt mérőberendezések bemutatására is sor került. A terepi bejáráson a csévélődobos öntöző konzolt és Center Pivot precíziós öntözőberendezéssel is találkoztak, ami nem volt ismeretlen, hiszen baján a Víztudományi Karon is telepítésre került egy berendezés, melynek kezelését a VTK hallgatói korábban már megismerhették, így alkalmuk nyílt valós öntözési folyamatok során is kipróbálni tudásukat. A szakmai tanulmányút során ellátogattak a Kákafoki szivattyútelepre, egy hidromechanizációs zagytérhez, a Szarvasi szivornyához, a békésszentandrási szivattyútelepre, megtekintették a békésszentandrási duzzasztóművet, az itt lévő hallépcsőt, hajózsilipet és a kisvízi erőművet is.

A Mezőhegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság telephelyén egy olyan korszerű marhatelepet is meglátogattak a hallgatók, ahol a hígtrágyakezelés öntözési célú előkészítésének valamennyi elemét megismerhették. A terület kiváló talajtani és klimatikus adottságai kedveznek a növénytermesztésnek, elsősorban a vetőmag kukorica és a szója előállításával foglalkoznak. A víz az egyetlen és kritikus tényezője a termesztés sikerének, ezért az öntözés gazdaságos megoldása elsőszámú feladata a gazdaságnak. A precíziós öntözés szinte minden formája megtekinthető a telephelyen működés közben. A birtok látogatása, Nóniusz és Gidrán anyakanca ménesnél zárult, ahol a lótenyésztés lemodernebb formájával találkozhattak a frissen felújított és impozáns környezetben. A kétnapos szakmai program a Sámson-Apátfalvi-Szárazér árvízkapu szemléjével, valamint a ménesbirtok vízellátásának kulcsműtárgyának, a Cservölgyi fővízkivételi mű megtekintésével zárul a Maros partján. A hallgatók a műtárgyak és vízgazdálkodási rendszerek mellett olyan szakembereket is megismerhettek, akik betekintést nyújtottak a szakma szépségébe és kihívásaiba is.