Aki volt már borkóstolón, az tudja, hogy az ízlelőbimbók számára kellemes megpróbáltatást jelent egy-egy korty ital elfogyasztása. Az ízek harmóniájának a nagyszerűségét pedig kiemeli a borász adott borhoz fűzött története is.

Márton-nap idején a Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend kóstolót rendez minden évben. Ez azonban – túl az élvezeteken – inkább szakmai jellegű értékelés, mivel nem hat-nyolc mintát kóstolnak le a helyi borlovagok, hanem ennek a többszörösét. Ez történt szombaton Kiskőrösön, ahol a Márton-napi bormustra keretében 40 fehér-, 21 rozé-, és 3 vörösbort illatoltak és ízleltek meg a rend tagjai.

Béleczki Mihály, a szervezet nagymestere vezényelte le a hosszú asztalra elhelyezett borok kóstolását, amely komoly kihívást jelentett az egyébként borkedvelő tagoknak. Egy-egy versenyen ugyanis legfeljebb 35 mintát szoktak ízlelni és pontozni a döntnökök. Ez, bár nem volt verseny, mégis próbára tette a kóstolókat. Miután befejezték a borlovagok az ízlelgetést a Hagyományok Házában, leültek, hogy megosszák a véleményeiket a névtelen, csak a számozás alapján beazonosítható mintákról.

Béleczki Mihály álláspontja szerint szép állapotúak a kiskőrösi borok, kissé még savasak, de ennek mértéke az idő előrehaladtával optimális szintre változik.

Nagyon szépek voltak a manapság újra divatba jött kövidinkák, a generosák, illetve a kékfrankos rozék. Mint mondta, igazán jó rozékat a kékfrankosokból lehet készíteni, illetve Kiskőrösön a Nérókból. Megjegyezte, hogy Kiskőrösön a pincészetek között két prémium színvonalú borászat van, miközben Soltvadkerten ennél többet jegyez a szakma. Nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a közeljövőben egy feljövő pincészet, a gazdaköri elnök, Nikléczi Gábor is csatlakozik a két legjobbhoz.

A nemzetközi borversenyeken is jegyzett kiskőrösi pincészet alapítója, Szentpéteri Attila is elmondta a véleményét. Az illatos borok nagyon ígéretesek. Arra hívta fel a figyelmet, hogy jól kell megválasztani a szüret időpontját, és akkor jó minőségű szőlőt takaríthat be.