Az előadás interaktív volt, így a közönség soraiból is érkeztek kérdések, például a megfelelő vérnyomásmérővel kapcsolatban. Itt a főorvos kiemelte, hogy célszerű otthonra olyan készüléket választani, amely a felkaron mér, és a számértéket is kiírja. Elárulta azt is, hogy a csuklón mérő eszközök pontatlan értéket adnak, és inkább a felkaron mérő készülékeket javasolja.

Az első találkozásnak hatalmas sikere volt. Dr. Szabó István megosztotta a közönséggel, hogy háziorvosként fontosnak tartja, hogy bizalmi kapcsolatot alakítson ki a betegeivel.