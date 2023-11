A rendezvény háziasszonya Lipóthné Komjáti Andrea, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének igazgatója volt.

1988 óta a Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére november 27-e a Magyar Véradók napja. A Magyar Vöröskereszt Szervezete 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás-szervezésben, és évente több mint 20 ezer embert szólítanak meg vármegyei szinten.

– Önök, akik a vérüket adják nem csak a vért, hanem életet is ajándékoznak. Nem csak vért, hanem reményt, lehetőséget adnak – szólt a véradókhoz Lipóthné Komjáti Andrea.

A véradók ünnepségén nem csak köszönetnyilvánítással, de különleges előadással is készültek a meghívottaknak. A Kecskeméti Kodály Iskola néptánc szakának növendékei tartottak rövid táncbemutatót, majd Sipos Dorina népi dallamai csendültek fel a teremben.

A megnyitó után Lipóthné Komjáti Andrea felkérte dr. Havasi Sándort, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal igazgatóját, hogy köszöntse a vendégeket:

– Nagy vágyam volt, hogy itt, a kecskeméti kormányhivatalban legyen a véradók ünnepsége, hiszen az én kollégáim is lelkes véradók, és én magam is igyekszem teljesíteni ezt a szívből jövő önkéntes tevékenységet – foglalta össze gondolatait az igazgató.

Dr. Havasi Sándor után dr. Tóth Gábor a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgató-főorvosa állhatott fel a pódiumra, hogy köszöntse a résztvevőket:

– Ha egyszer a Jótündér elém állna és azt mondaná, hogy kérhetek tőle valamit, én őszintén azt kérném, hogy azok, akik vért adnak, kapjanak plusz éveket az élettől, mert ők is adtak másoknak

– osztotta meg a főigazgató.

Minden évben országos kitüntetések is kiosztásra kerülnek. Ebben az évben támogatói oklevélben részesül – a véradó mozgalomban kifejtett tevékenységért – Kochné Vadászi Borbála, aki Dunavecsén segíti a Vöröskereszt munkáját. A 2023-as év médiatámogatója a Halasi Média Kft., mely évek óta segíti a Magyar Vöröskereszt munkásságát. Az elismerést Vincze Bálint ügyvezető vehette át.

Az ünnepségen nem mindennapi kitüntetést is átadtak, ugyanis állami elismerés is gazdára találhatott. Pro Vita díjban részesült Fekete Ferenc, bajai véradó, aki eddig 145-ször segítette önzetlenül az egészségügyet. Fekete Ferenc 19 évesen, az édesanyja példájára kezdett el vért adni. Az édesanyját akkoriban, sürgős esetekben még a mentő maga szállította be a kórházba, majd a véradás után haza is. Ezáltal Ferencnek már gyermekkorában szívügyévé vált mások segítése, mely azóta is motiválja a mindennapokban.