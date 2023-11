Az erdész hírportálunknak elmondta, hogy bár a tervek szerint 60 darab nagy fát vágnak ki, de nem lesz üres a terület. A munkát a lakóépületek közelsége miatt különleges technikával végzik.

A kivágott fák alatt növő juharok, kőrisek ettől fogva több fényt kapnak, és megerősödve lassan elfoglalják a régi fák helyét. A szakember elmondta, hogy egy erdő akkor jó, ha minél elegyesebb, minél többféle fa él ott. Egy ilyen egység, erdei életközösség ugyanis jobban ellenáll a klímaváltozásnak, az esetleges erdőkároknak. Miután kitermelték a fát, felvágják, és szociális tűzifaként jut el majd a rászorulókhoz a következő hetekben Kecskeméten.

Szabó Lajos erdőmérnök több mint ezer facsemetét tervez ültetni a régi fák helyére

Fotó: Barta Zsolt

A fakitermelés célja a veszélyhelyzet megszüntetése, a véderdő állapotának a javítása. A védelmi képesség növelése is egy fontos szakmai szempont volt. Az erdő megújulási folyamatai működnek, melyre mesterségesen rá is erősítenek fakitermeléssel és őshonos facsemeték ültetésével. Így lesznek közöttük szilek, juharok, kőrisek, vadkörték esetleg tölgyfák is. Az egész erdőterületre Szabó Lajos becslése szerint 1000-1500 darab facsemete kerül majd ki. Egy részüket a lakossággal összefogásban szeretné elültetni február végén. A szakember a baon.hu-nak elmondta, hogy az elmúlt esztendőben városi klímavédelmi védőfásítási koncepció született a városi főkertésszel egyetértésben. Ennek a célja az, hogy Kecskemét környékén és a városban egy fás-bokros védőerdőhálózat szülessen, amely a klímát jó irányba befolyásolja. A madaraknak és az embereknek is jobb lesz. Az egész Földön, így a Kárpát-medencében és a Kiskunságban tapasztalható klímaváltozás már alapvetően befolyásolja a megyeszékhely mindennapjait.

A természetes erdők létfeltétele korlátozottan áll fenn. A nyári forró napok száma évről évre nő. Száraz és poros a levegő, ha sokáig nincs eső. Emiatt is fontos, hogy minél több új erdei sziget legyen Kecskeméten belül, és egy véderdő gyűrű a város körül, a meglévők pedig megfelelő erdőkezeléssel erőteljesebben alakítsák a város klímáját. Persze minden koncepció annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle – mondta végül bizakodóan Szabó Lajos erdőmérnök.