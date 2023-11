Két év alatt három könyv került ki a kerekegyházi Ádám Adrienn kezéből. Az első kötet, a Cute Bunny Titkos Naplója, után jelent meg a gyerekeknek és a felnőtteknek is szóló könyv, ami a MY 365 DAYS címet kapta. A most napvilágot látott Hawaii kalandok egy útinapló és egyfajta útikalauz ötvözete, ami érdekes és hasznos információkkal látja el a kezdő világutazókat.

– Sok évig foglalkoztam főállásban gyermekekkel. Az első könyvemet a „tinik pszichológusának” szántam, melyekben fel tudják jegyezni életük napi történéseit, titkaikat, élvezetes feladatok teszik lehetővé, hogy objektív képet, hasznos tippeket kapjanak az őket körülvevő világról. A MY 365 DAYS- kortól nemtől független, szintén egy kreatív napló. A most megjelent kötet legfőbb mondanivalója, hogy miként tudjuk megvalósítani álmainkat, az én esetemben, hogy bejárhassam a világot. Álmom a gyermekkorból gyökeredzik. Tízen éves voltam, amikor kezembe került Rhonda Byrne ausztrál forgatókönyvíró és producer könyve. A jelen életem boldog napjait, az utazásainkat, a sikereimet, annak az elméletnek köszönhetem, amit az írónő átadott nekem. Mondhatni ennek hozadéka az is, hogy világutazó lettem – fogalmazott a kerekegyházi írónő.

Ádám Adrienn már gyermek és tinédzser korában is sokat utazott, majd külföldön vállalt munkát. Huszonhét országot járt be úgy, hogy az anyanyelven kívül jó ideig csak németül tudott kommunikálni.

– Tavaly férjemmel úgy határoztunk, hogy „világgá” megyünk. Eredetileg azt terveztük, hogy egy évig folyamatosan utazni fogunk, egy-egy hónapot töltünk a megismerni kívánt országokban. Arról azonban elképzelésünk sem volt, hogy tudjuk mindezt kivitelezni – erről az útról írok a könyvben. A három hónapos hawaii kalandunk előtt és után nyolc hónap alatt tizenegy másik országában fordultunk meg. A földi paradicsomba harmincadik születésnapom előtt két nappal indultunk el. Majd egynapos repülőút után landoltunk az Amerikai Egyesült Államok ötvenedik tagállamának fővárosában, Honoluluban – sorolta Ádám Adrienn.

Adrienn és férje életre szóló élményeket szereztek

Fotó: Beküldött fotó

A fiatal pár három hónapig ismerkedett a Hawaii-szigetek világával, bebarangolva az egzotikus tájakat, felfedezve a vízeséseket, vulkánokat. A földi paradicsomot, ahol lelassul az idő, ahol az őslakosok nagyon kedvesek és mindig mosolyognak.

– Az itt élők azt vallják, hogy Hawaii nem Amerika, nekik az a világ túl gyors, túl személytelen. Ezt a tempót nekünk is nehéz volt felvenni, ám az életérzés bennünket is magával ragadott. A könyvem egyharmad részében személyes élményeimen keresztül mutatom be ezt, a maga nemében egyedülálló világot. A kötet nem egyszerű útinapló, hanem arra is szolgál, hogy merjük megvalósítani álmainkat, hiszen, ahogy a hawaii-ak tartják: Nem létezik olyan magas szikla, amit nem lehetne megmászni. A könyv egyben arra is szolgál, hogy hasznos tanácsokkal láthassam el az olvasót, melyeknek remélhetőleg jó hasznát tudják venni utazásaik során – tette hozzá Ádám Adrienn.