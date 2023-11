A Magyar Haltani Társaság elnöksége idén is három jelöltet állított: a gardát (Pelecus cultratus), a réticsíkot (Misgurnus fossilis) és a laposkeszeget (Ballerus ballerus). A természetkedvelők és halbarátok e három, hazánkban őshonos halfaj közül választhatnak – adta hírül honlapján a Magyar Haltani Társaság. A 2024-es év halára a szavazatokat 2023. december 31-én, déli 12:00 óráig lehet leadni a társaság honlapján.

Fotó: Sallai Zoltán

Az oldalon az egyes halfajtákról is részleteket közölnek. Mint írták: a réticsík a hajdani mocsárvilág tömeghala volt, nevét még egy foglalkozás, a csíkászat is viselte. A réticsík napjainkban is többfelé megtalálható, de az állomány nagysága rendkívüli mértékben visszaszorult. Ma már Magyarország féltett és védett hala, természetvédelmi értéke példányonként 10 ezer forint. A garda, a Balaton híres hala is jelölt a díjra, amelynek hajdani halászata Herman Ottó írása nyomán vált ismertté. A harmadik jelölt a laposkeszeg, amely elsősorban a közepes és nagyobb folyóvizekben van jelen – közölte a Magyar Haltani Társaság. A hal jellegzetessége a kissé nyújtottabb, oldalról nézve erősen lapított testforma, a felfelé nyíló száj és a hosszú farokalatti úszó.

A haltani szervezet felhívta a figyelmet, hogy bárki leadhatja a szavazatát, de a rendszer egy helyről csak egy jelölést fogad el.