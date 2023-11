Vigasság 1 órája

Halasi savanyú máj is készült a hagyományőrző disznótoron − galériával

A régi családi disznótorok hangulatát idézték fel szombaton Kiskunhalason, a Végh-kúria udvarán a Halas Táncegyüttes tagjai és a barátaik, akik a hagyományőrző programra meghívták Lázár séfet is, aki halasi savanyú májat készített. A régi szokásokat, a szalmával pörkölést és a hagyományos ételek elkészítését is felelevenítették. Az elkészült finomságokat meg is lehetett kóstolni, az egész napos vigasságon helyi népzenészek szolgáltatták a talpalávalót.

A hagyományőrző programra meghívták Lázár séfet is, aki halasi savanyú májat készített Fotó: Pozsgai Ákos

A kora reggeli órákban már szalmával pörzsölték Pirit, a 238 kilós disznót, miután a lehető legkíméletesebb módon átsegítették a túlvilágra. Cornea Zsolt, a Halas Táncegyüttes vezetője vállalta a böllér szerepét, az ő irányításával láttak a szakszerű feldolgozáshoz. Nem sokkal később már illatozott a reggeli, a sült vér, a fokhagymás máj és a szalonna. Friss sós süteménnyel, pálinkával, forralt borral, teával kínálták a böllért és a segédeit, valamint az érkező vendégeket. − A néptánc, a népzene hagyományai mellett kiemelten fontosnak tartjuk a helyi népszokások hagyományainak ápolását is, ennek szerves része a téli disznóvágás is – hangoztatta Cornea Zsolt. A Halason és környékén szinte minden háznál kedvelt étel a téli disznóvágások idején a halasi savanyú máj, amely ötvözi a magyar konyha jellegzetességét. Ezt a hagyományos halasi ételt készítette el Kovács Lázár, akinek hagymavágási technikájáról ugyan megoszlott a disznótorra érkező halasi asszonyok véleménye, mint ahogy arról is, hogy a savanyított hagymát a pörköltre kell tenni, vagy belefőzni az ételbe, a végeredményt tekintve azonban a legtöbben dicsérettel szóltak az elkészült savanyú májról, sokan többször is sorba álltak egy-egy adagért.

Kiskunhalasi hagyományőrző disznótor Fotók: Pozsgai Ákos

A leírások szerint a sertéspörkölt alapot kell fűszerezni törött paprikával, sóval, fokhagymával és köménymaggal, a sertésmájat megabálni, majd felszeletelni. A vékonyan felkarikázott hagymát ecetes, sós, cukros lében megfőzni, végül rétegezve tálalni, sós burgonyával és fehér kenyérrel. Az alapanyag-válogatástól függően, kis eltéréssel többféle elkészítési módja is van. Például egy másik, nagyanyáink korából fennmaradt, de ma is kedvelt elkészítési módja: a húslevesben egyben főtt tüskés húst (szűzpecsenye) fél centiméter vastag szeletekre vágjuk. Ugyanígy fölszeletelik az abált májat, lépet, rágóizmot. Pecsenyezsíron pici borsot, pirospaprikát pirítanak és ehhez hozzákeverik a fölszeletelt húsokat, májat, lépet. Erre rakják a sós vízben puhára főzött, pici cukorral, ecettel ízesített hagyma salátát, az egészet összerottyantják, tetejét sült velővel díszítve tálalják. A halasi disznótoron a vendégek a kedvükre válogathattak az elkészült hagyományos ételek közül, volt töltött káposzta, sült hurka és kolbász, sertéspörkölt, hagymás vér és pecsenye, hozzá finom fehér kenyeret és többféle savanyúságot kínáltak, amit a környék jófajta boraival öblíthettek le. A szervező Halas Táncegyüttes és a közreműködő Halasi Városmenedzser Kft. ígérete szerint jövőre ismét szeretnék megrendezni a hagyományőrző halasi disznótort.

