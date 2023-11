A Neumann János Egyetem előadássorozata újabb nagy névvel bővült, hiszen kedd este Hajdú B. István, a hazai sport hangja mesélt tapasztalatairól a fiataloknak. Több aranyérem megszerzésénél is ő kommentált, többek között labdarúgás, vízilabda és úszás sportágakban. Hajdú B. Istvánra a Bajnokok Ligája hangjaként is hivatkoznak, ezúttal pedig a Neumann János Egyetem termét is megtöltötte történeteivel.

Az eseményen a beszélgetés mellett hangsúlyt kapott a kulináris élmény is. Ezúttal a soltvadkerti Font Pincészet támogatta az italkóstolót.

A Kerekegész emellett fontosnak tartja a különböző korosztályok közti kapcsolatot és kommunikációt, ezért az eseményen a középiskolásoktól, az alumni tagjaiig bárki részt vehetett. A középiskolásokkal való együttműködés jegyében, a Kecskeméti Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat elnöke, Dovicsin Máté is részt vett az esten.