Az idei ősz is meghozza a vármegye egyik legrangosabb kulturális eseményét, a 18. területi Prima gálát. Miközben javában zajlik az online közönségszavazás a kategória győztesek előkelő mezőnyében, addig a VOSZ (Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége) vármegyei elnöksége nyilvánosságra hozta a 18. Prima díjátadó gála időpontját és helyszínét, mely a kecskeméti Four Points By Sheraton dísztermében kerül megrendezésre november 30-án.

A mintegy 200 meghívott között lesz természetesen a 10 kategória győztes, hisz közülük hirdetik ki az est egyik fénypontjaként a három vármegyei Prima díjas és a Közönségdíjas személyét. A vendégek közt szerepelnek a vármegye jelentős vállalatainak vezetői és helyi vállalkozói, akik támogatásaiból és felajánlásaiból születhetett meg maga a Prima díj is. Meghívást kapnak még a vármegye és Kecskemét város vezetői, vezető tisztségviselői és országgyűlési képviselői.

Az est szervezője, a VOSZ vármegyei szervezete, nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a színvonalas és rangos díjátadó gála keretein belül számos olyan helyi tehetség produkciója és már meglévő kulturális érték kapjon helyet, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk.

A VOSZ Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete 2005-ben az elsők közt vett részt a térségi Prima díjak átadásában, néhány év alatt mind a 19 vármegye csatlakozott a kezdeményezéshez. A díjat megálmodó Demján Sándor célja az volt, hogy vármegyei szinten is támogassa az egyedi teljesítményt nyújtó tudósokat, oktatókat, alkotókat, művészeket, újságírókat és sportolókat. Az idei díjazottakkal összesen 54-re nő az elismert kiválóságok száma Bács vármegyében, kiegészítve a 18 Prima Közönségdíjjal és a számos Különdíjjal is.

„Napjainkban még nagyobb jelentősége van az értékek elismerésének. Minden változik és semmi sem mondható biztosnak. A Prima díjak azonban nem a pillanatnyi értékeket keresik, hanem azokat a maradandó és hosszútávon átívelő teljesítményeket, amelyek mindannyiunk számára iránytűként működnek a bizonytalanságok világában is” – nyilatkozta Weninger Richárd, a VOSZ vármegyei elnöke.

Ismét egy emberként fogtak össze a vármegye vállalkozói és álltak a nemes cél mögé. A Prima díjak finanszírozása a helyi vállalatok, cégek és vállalkozók hozzájárulásából történik, és átadásuk immár 18. éve valósul meg kiemelkedő színvonalon. A díj rangja nagy tiszteletnek örvend és a kategória győztesek valódi elismerésként élik meg a jelölésben való részvételt is. A www.primadij.hu oldalon online szavazás zajlik a 10 kategória győztes bemutatásával, segítve és megkönnyítve ezzel a voksolás menetét. Szavazni akár naponta is lehet és a legtöbb szavazatot begyűjtő személy lesz a 4 végső díjazott közül az idei év Közönségdíjasa.