A TV2 Séfek séfe szakácsverseny legutóbbi évadának versenyzői három csapatot alkottak. A feketék lúdláb pohárkrémet, a kékek pirítósra helyezett libamáj zselét, lilahagyma lekvárt, sárgabarack gélt, savanyított gombát és gyöngyhagymát, míg a pirosak libamelles chilis babbal rukkoltak elő, amit sajtos-tejfölös palacsintával tálaltak.

– Szeretnénk azt elérni, hogy Fülöpszálláson minden évszakban legyen egy nagyobb rendezvény, erősítve a közösségi összetartozást. Idén a hagyományos lovas felvonulás augusztus végére tolódott, így az év végére csak az adventi időszak maradt volna. Kiváló lehetőségnek bizonyult a Márton nap, amit településünkön első alkalommal tartjuk meg. A jótékonysági látványfőzést Balog Martinnal, a Kígyósi Csárda konyhafőnökével, a Magyarok étele szakácsverseny idei győztesével közösen szerveztük, aki szerepelt a TV2 Séfek séfe műsorában is – mondta el hírportálunk érdeklődésére Gubacsi Gyula polgármester.

Balról: Manyi József, Bozsányi Rafael, Zupkó Tamás, Gajdos Dávid, Balog Martin, Balogh Roland

Fotó: Gulyás Sándor

Balog Martin nem először adott tanúbizonyságot segítőkészségéről. Számos alkalommal támogatta egykori iskoláját Soltszentimrén. A huszonkilenc éves fiatalember kiveszi a részét a tehetséges diákok felkarolásából is. Bemutató órákat, előadásokat, interaktív foglalkozásokat tart szülőfalujában és a környező településeken a gyerekeknek. Tavaly, kollégáival egy több mint 22 négyzetméteres hidegtállal nem hivatalos világrekordot is felállított, a becsületkasszába befolyó pénzt Szűcs Péter soltszentimrei mozgássérült javára ajánlották fel. Balog Martin azt tartja, hogy: Tenni, menni, csinálni kell, és egy kis jóindulattal, nem csak magunkra, másokra is gondolva, nagy dolgokat lehet elérni.