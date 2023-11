A Hernád folyót elhagyva az idén 50 éves kiskörei vízlépcsőhöz utaztak, ahol Magyarország legnagyobb vízerőtelepének létesítményeit, a duzzasztóművet, a hajózsilipet és a Tisza folyó EU irányelvek által is megkívánt hosszirányú átjárhatóságának javítására létrehozott hallépcsőt is alkalmuk volt tanulmányozni. Ezenkívül a Tisza hajózhatóságával, az árvizek és aszályos időszakok kezelésével, Szolnok város vízellátásával, a Tisza-tóval és az érdekeltek igényeinek összehangolásával kapcsolatban is információkhoz juthattak.

A szakmai út értékes terepi ismeretekkel gazdagította hallgatókat, amiket nemcsak a tanulmányaik teljesítése és szakdolgozataik elkészítése során, hanem a diploma megszerzése után a gyakorlati életben is hasznosíthatnak majd.