– Hét éve csatlakoztam a húsz éve alakult, ma már több mint száz tagot számláló Izsáki Sárfehér Néptáncegyütteshez, a Szőlőtőke csoportban táncoltam. Kerekegyházára költözésem után úgy éreztem, hogy a településen is meg kell honosítani a felnőtt népi táncot, őrizni, ápolni a hagyományokat. Bötős Barnabást az Izsáki Sárfehér Néptáncegyüttes vezetőjét kértük fel, hogy tanítson bennünket. Kezdeményezésünket dr. Kelement Márk polgármester felkarolta. A Kukujszi Néptáncegyüttest 2021 májusában alakítottuk meg. Szakmai vezetőnek Bötös Barnabás táncpedagógust és Bötös-Kürtösi Lillát kértük fel. Az idei évtől a kecskeméti Puha Andrea is segíti munkánkat. Időközben elkészült együttesünk logója, illetve a napokban egyen pólóink is – mondta el hírportálunk érdeklődésére Ziegler-Németh Ferenc.

Az együttes hat párral indult, de később egyre többen éreztek indíttatást, hogy csatlakozzanak a csoporthoz. Az együttes jelenleg több, mint húsz tagot számlál. A közel két és fél év alatt ez a jókedvű kis csoport több alkalommal is meghívást kapott a különböző rendezvényekre.

– A csoport felnőttekből áll, vannak akik már régebben jártak Kecskemétre táncolni, de a legtöbben az alapoktól kezdték. A helyi rendezvények állandó szereplői lettünk, de a környező településeken is öregbítettük Kerekegyháza hírnevét. Legutóbb egy jótékonysági rendezvényen, a megyeszékhelyen mutatkozott be a Kerekegyházi Kukujszi Néptáncegyüttes. A bodrogközi után, szilágysági táncokkal gazdagítottuk repertoárunkat. Legközelebb a januári iskolabálon lépünk színpadra – sorolta Ziegler-Németh Ferenc.

A néptánccsoport jelenleg a tagdíjakból tartja fenn magát, de nagyon sok segítséget kapnak a helyi önkormányzattól. A táncosok ruhatára is egyre gyarapodik, a lányok viselete és a férfiak nadrágja már megvan, jelenleg a csizmák beszerzése van folyamatban.