Káré Gábor polgármester elmondta, az útfelújítások két sikeres projekt keretében valósultak meg. A Bem utca és folytatásaként a Kis-Tisza utca 760 méteres szakasza a TOP Plusz keretében 50 millió forintból újult meg. A Rákóczi utca 160 méteres szakaszát pedig a Magyar Falu Program keretében 20 millió forintból újították fel.

A településen nagyon jól látszik, hogy 2014 óta dinamikus fejlődésnek indult. Az elmúlt évek alatt több fejlesztési is megvalósult a faluban. Elkészült a könyvtárat és a helyi művelődési házat magában foglaló Közösségi Színtér felújítása. A fejlesztést a Vidékfejlesztési Program keretében elnyert 37 millió forintos támogatásból valósították meg. A beruházás során kívül-belül megújult az intézmény, leszigetelték az épületet és kicserélték a nyílászárókat is. Ezt követte az óvoda külső hőszigetelése és tetetőcseréje. A sort az orvosi rendelő külső-belső felújításával folytatták, illetve kibővítették egy fogászati szakrendelővel is. Egy energetikai pályázat keretében pedig az idősek otthonát is felújították. A beruházás keretében 86 napelemet helyeztek el az épületen, így szinte nullára jön ki az intézmény villanyszámlája. De korszerűsítették a település csapadékvíz-elvezető rendszerét is. Ugyanakkor a horgászturizmus fejlesztése keretében a vízpart könnyebb megközelítése érdekében közel másfél kilométeres horgászösvényt építettek, illetve a horgászok kényelmét kiszolgálva vizesblokkokat is létesítettek – részletezte a polgármester, aki azt is elmondta, hogy két beruházás befejezése várat még magára. Az egyik a Lakitelek és Tiszaug között épülő kerékpárút befejezése, valamint a mini bölcsőde átadása. Az intézmény elkészült, már csak arra várnak, hogy az áramszolgáltató rákösse a hálózatra az épületet. A kerékpárutat is heteken belül birtokba vehetik a kerékpárosok.