A tavalyi évben újult meg a kunszentmiklósi Diószegi Balázs Emlékház, amit a város képviselő-testülete a Kunszentmiklósi Települési Értéktár Bizottságnak adott használatba. Határozat született arról is, hogy az épület tájház funkciót töltsön be. Az épületet korhű bútorokkal rendezték be, ami megadja tájház jellegét.

A ház felújításával egyetemben megtörtént a telken lévő műhely rekonstrukciója is, ide költözik majd a helyi értéktár. Ezen a napon emlékeznek meg Szappanos Lukács halálának ötvenedik évfordulójáról. Szappanos Lukács, Kunszentmiklós szülötte, kun nemesi származására büszke, kiemelkedően művelt, írogató parasztpolgár volt. Elévülhetetlen érdeme volt abban, hogy a Kunság elveszettnek hitt táncöröksége megőrződött. Nevéhez fűződik a kunszentmiklósiak Szentmiklósi Gyöngyösbokréta csoport létrehozása, akik méltó módon képviselték Magyarországot külföldi fellépéseik alkalmával is. Szappanos Lukácsot ötven éve, 1973-ban helyezték örök nyugalomra.

Az emlékünnepséget a tájházavató után tartják meg a Varga Domokos Általános Művelődési Központ nagytermében. Közreműködik Bődi Szabolcs, Izsák Zoltán, valamint a Szappanos Lukács Népdalkör és a szüreti bálos táncosok.