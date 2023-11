Végül Pécskövi Tibor a Márka Üdítőgyártó Kft. ügyvezetője elevenítette fel az elmúlt évek eseményeit a gyár életében. Testvérével együtt szerettek volna kilépni a bértöltés árnyékából, és 2015-ben megvásárolták azt a három hektár területet, ahol most a gyár áll. Az első üdítők éppen hat éve gördültek le a gyártósorról. A gyárban folyamatos a fejlődés, másfél évente egy nagyot lépnek előre, újabb gépsorokkal. Míg a kezdetben 7 fő dolgozott, mára a dolgozói létszám elérte a 170-et. Jelenleg évente 150 millió darab üdítőt gyártanak, jövőre szeretnék elérni a 180 milliót. A teljes kapacitásuk 270 millió darab lenne, így van még hova fejlődniük. A környezetvédelem is fontos számukra, napelemes rendszer, biológiai szennyvíztisztító működtetése mellett az energiahatékonyságra is törekszenek. Sikerük három pillére: a piaci igényeket figyelembe vevő gyártás, a támogatások és az elhivatott, jól képzett munkaerő.

A beszédek után közösen nyomták meg a nagy piros gombot, mellyel elindult a gyártószalag. A nyitóesemény az üzemi munka megtekintésével zárult, miközben kezdetét vette a civil érdeklődők gyárlátogatása is.