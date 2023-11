A közel 10 évvel ezelőtt indult program célja az iskolás gyerekek rendszeres sportolásra rávezető, a sport iránti szeretetet elősegítő nevelése. A testnevelő tanárok egy-egy óra erejéig pedig nem mások, mint Magyarország olimpiai érmesei, olimpikonjai, világ- és Európa-bajnok sportolói. Az elmúlt évtizedben országszerte már több mint 50 iskolába jutott el a kezdeményezés, Kiskunhalasra Lőrincz Viktor törzsőrmester olimpiai ezüstérmes Európa-bajnok birkózó látogatott el.

A fiatalok örömmel fogadták az olimpikont, aki a bemutatkozást követően mindjárt egy, a testnevelés órára hangoló bemelegítő foglalkozást tartott a fiataloknak az iskola sportcsarnokában. A bemelegítést követően a halasi kadétokat sorversenyek várták, amelyeket a fiatalok fegyelmezetten és jól teljesítettek. A csapatokhoz egy-egy feladat erejéig Lőrincz Viktor is csatlakozott.

Fotó: Pozsgai Ákos

Az olimpikon a testnevelés óra végén mesélt a fiataloknak arról, hogy arról a Sportszázadról, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia szervezetébe tartozó, élsportolókból létrehozott alegységről is, amely mindenben támogatja azokat, akik a katonaság keretein belül szeretnének élsportolók lenni. Lőrincz Viktor 2018 óta tagja a Magyar Honvédségnek, a Sportszázadban is részt vesz, és arra biztatta a kadétokat, hogy minél többen válasszák majd később hivatásul a katonaságot, amely kiváló életpályamodellt biztosít a számukra. Ő is a Magyar Honvédség keretein belül így készült fel a tokiói olimpiára, és az azt megelőző világversenyekre is.

Rendkívül fontos, hogy minden nap sportoljanak a fiatalok, mindegy, hogy élsportolóként teszik, vagy nem, mert a sportnak rendkívül jó hatása van az életükre. Élsportolóként a honvédségen belül részt tudnak venni a Sportszázadban, de akár már tartalékos egységekben is – mondta Lőrincz Viktor, aki szerint meg kell találni a fiatalok felé azt az összhangot, amivel csalogatóvá válik számukra a mindennapi sport. – Ezért olyan sportágspecifikus mozdulatokat, játékos bemelegítő gyakorlatokat illesztünk a sportfoglalkozásokba, ami önbizalmat és jókedvet ad a fiataloknak a sportoláshoz – tette hozzá.

Az olimpikon a tanóra végén elismerően nyilatkozott a halasi kadétok felkészültségéről, a rendhagyó testnevelés óra zárásaként pedig a Küzdj meg a bajnokkal! program sportolást és az egészségtudatos életmódot népszerűsítő ajándékait adta át a kadétoknak, akikkel több közös fotó is készült.