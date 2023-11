2018 nyarán kezdték meg a szervezett kupakgyűjtést Bácsalmáson és környékén. Kettő évvel később a település központjában kihelyeztek egy kupakgyűjtő almát is, azzal az céllal, hogy bácsalmási vagy környékbeli rászoruló családokat támogassanak a kupakok eladásából befolyt pénzből. Az elképzelés mindeddig sikeresen működött, hiszen az első évben egy bácsalmási vak kislánynak gyűjtöttek, majd ezt követően egy mélykúti kisfiúnak. Kettő évvel ezelőtt egy két kis gyermekkel egyedül maradt édesapát támogattak, 2022-ben pedig egy tartósan beteg gyermekeket nevelőcsaládon segítettek. Az idei esztendőben egy dávodi kisfiú külföldi orvosi kezeléséhez szükséges összeghez szeretnének hozzájárulni.

A kupakgyűjtő csapat munkáját ma már 20 önkéntes segíti Bácsalmáson és a környékbeli településeken. Említést érdemel, hogy az elmúlt években Budapestről is sok kupak érkezett a jótékonykodáshoz.

György Renáta és Katonáné Szente Ildikó önkéntesek ürítik a kupakgyűjtőt.

Fotó: Juhász Jenő

György Renáta főszervező elmondta, hogy az elmúlt 5 és fél évben közel 2 millió forintot tudtak jótékony célra fordítani a kupakgyűjtésből, ami lényegében szemétnek minősülhet. Az összegyűjtött mennyiségű kupak nagyban köszönhető annak a kettő lelkes segítőnek is, akik Sükösdön és Felsőszentivánon is vállalták ezt a munkát. A helyi és vidéki vállalkozók között minden évben voltak olyan jelentkezők, akik vállalták a szállítást és a rakodást. A tároláshoz szükséges zsákokat is ingyen kapták, szerencsére erre sem kellett költeni, a raktározási helyeket is a helyi vállalkozók és a bácsalmási önkormányzat biztosította.

Az idei év nyarán a hulladékgazdálkodási cégek átszervezése miatt némi megtorpanás volt tapasztalható, észrevehetően csökkent a mennyiség, azonban mi nem adtuk fel, hiszen továbbra is megmaradt az értékesítési lehetőségünk. S hogy mit hoz a jövő, azt nem tudhatjuk, hiszen a PET palackok visszaválthatósága némi bizonytalanságot okozhat az eredményes munkához. – mondta befejezésül az önkéntes aktivista.