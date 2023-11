A napirendre tűzött témák közül több azért is figyelemre érdemes, mert ezek évente egy alkalommal kerülnek a testület elé, viszont hosszabb távra szólón rendelkeznek az adott terület bevételeiről. Ilyen például a gyermekétkeztetés díjának emeléséről szóló előterjesztés, a polgármesteri hivatal köztisztviselői 2024. évi illetményalapjának meghatározása.

Ez utóbbira, ha a képviselők rábólintanak, úgy alakul: az illetményalapot 15,942 százalékkal emelik, ami évi 45 millió 33 ezer forint pluszkiadást jelent a 2024. évi költségvetésben, az önkormányzat saját bevételei terhére. Mint írják, ezzel a kalocsai köztisztviselők bére még mindig az országos bruttó átlagbér 88,87 százalékát teszi ki. Egy százalék béremelés a járulékokkal együtt közel 2,8 millió forint kiadást jelent az önkormányzatnak a járulékokkal együtt.

A december 1-től 2024. február 29-ig szóló közfoglalkoztatás megindításáról szóló határozati javaslat 10 fő 8 órában történő foglalkoztatásáról szól, száz százalékos állami támogatás mellett, így nem kétséges, hogy ezt megszavazzák majd a képviselők.

Érdekes napirendnek ígérkezik Kalocsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása, amelyet a vonatkozó jogszabály alapján ötévente, újabb öt évre kell elkészíteni. A mélyszegénységben élőkről és a romák helyzetéről is szóló anyag kimutatásainak egyik szembeötlő adata, hogy míg Kalocsa lakónépességének száma 2016-ban 15765 fő volt, 2021-re ez a szám 14640 főre csökkent, és egyelőre még nem tudni, hogy 2023 év végére ez a fontos, az állami normatíváknál is mérvadó szám miként alakul. A trendet figyelembe véve várhatóan nem növekszik, inkább csökken. Szinte döbbenetes adat, hogy Kalocsán a 65 év feletti férfiak a teljes lakosság 7,95 százalékát, a nők a teljes lakosság 14,22 százalékét tették ki 2021 év végén. Izgalmas mutató az öregedési index is, ami azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alatti gyermekre hány 65 éven felüli személy jut. Ez az index a város vonatkozásában 100 felett van, tehát az idősek vannak többen a településen. Az egy másik fontos megállapítás, hogy az elmúlt években folyamatosan romlott a népesség korösszetétele. Ezt a képet tovább árnyalja, hogy az utóbbi években egyre több fiatal hagyja el a várost, munkalehetőség, valamint kedvezőbb megélhetési feltételek reményében. Az elmúlt két évtizedben nőtt az inaktívak aránya mind országos, mind települési szinten. Az inaktívak aránya a városban magasabb az országosnál, ez főleg a 60 éven felüliek magasabb száma miatt van – áll az előterjesztésben.

Mindezen napirendek megtárgyalása előtt azonban a testületi ülésen – más városokhoz hasonlóan – Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője a kalocsai grémium előtt is beszámol a 2023. évben végzett tevékenységéről.