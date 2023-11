A kivitelezés időtartama nyolc hónap, így június közepére fejeződik be a teljes beruházás. Összértéke száznégy millió forint, mely nyolcvanöt százaléka vissza nem térítendő támogatás – írja közleményében Almási Roland Márk, polgármester. A településvezető arra is felhívja a figyelmet, hogy a csarnok előtti járda is a munkaterület részét képezi, ezért a kivitelezés időtartamára le lesz zárva.