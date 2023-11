A vármegyei döntők online és offline rendezvényein egyéni és csapat feladatokkal is találkozhattak a gyerekek, melyek során felmérték több készségüket is. Minden vármegyében kiválasztották a vármegye KicsiNagykövetét valamint sport, agrár, és kultúr KicsiAttaséját.

A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diák nyeri el a Magyarság KicsiNagykövete, továbbá a 2., 3. és 4. helyezettek pedig a Magyarság KicsiAttaséja címet.

A kihívás fővédnöke dr. Zombor Gábor, aki méltatta a fiatalok teljesítményét, és kiemelte, hogy az elmúlt évek alatt országossá terebélyesedett vetélkedőt a határon túlra is szeretnék kiterjeszteni. Elmondta, hogy az esemény célja a helyi értékek felfedezése mellett az esélyegyenlőség biztosítása is. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok ugyan vidéki, gyakran kistelepülések lakói, akikről azt hihetnénk, hogy hátrányban vannak a nagyvárosokban élő ifjakkal szemben, ám az eredmények azt mutatják, hogy a vidéki gyermekek is rendkívül okosak és felkészültek, és egyáltalán nincs kevesebb lehetőségük a nagyvárosokban élőknél.

Prof. dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester köszöntője után Zombor Gábor és Strack Mária átadta az okleveleket a résztvevőknek, a KicsiNagykövetnek és a három KicsiAttasénak. KicsiNagykövet lett Csengő Bence Bajáról, agrár attasé a kecskeméti komáromi Klaudia, kultúr attasé Szűcs Rita Bugacról, és sport attasé Krajcsi Sebestyén Kecskemétről.

Oklevelet kapott Ács Kristóf, Országh Arina, Kovács Bence, Kovács Botond Nándor, Bánóczki Bálint, Bordás Benett, Földvári Nóra, Csókás Emese, Mizere Dániel, Pap Imre Noel, Gyurcsányi Eszter, Suko Loránt Zsolt. Különdíjban részesült Kardos Leila,

Vései Vanessza, Kővágó Tamara, Kiss Kolos, Provics Hanna, Fritz Luca, Nemes Nóra

és Tóth Zsigmond.

A KicsiNagykövet képviseli Bács-Kiskunt az országos fordulóban.