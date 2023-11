Azt írták: a múlt héten befejeződött az influenza oltóanyagok kiszállítása a háziorvosi praxisokba és a foglalkozás-egészségügyi orvosokhoz, így október 30-tól a felnőttek részére rendelkezésre áll a háromkomponensű oltóanyag. Jelezték: a kockázati csoportba tartozók számára a kormány az idei évben is térítésmentesen biztosítja a vakcinát, ez ebben a szezonban 949 ezer adagot jelent. Az influenza elleni védőoltás különösen javasolt a 60 év felettieknek, krónikus betegeknek, egészségügyi és szociális dolgozóknak, várandósoknak. Közölték azt is, hogy a 3 éven aluliak védőoltására háromezer adag Vaxigrip Tetra és ezer adag Fluenz Tetra oltóanyag biztosított, ezek hamarosan országszerte elérhetővé válnak. Az influenza vakcina beadatása azoknak is ajánlott, akik nem jogosultak térítésmentes védőoltásra, számukra az oltóanyag orvosi vényre, a gyógyszertárban vásárolható meg.